Neoenergia e Honda uniscono le forze per accelerare l’uso dell’idrogeno verde nella mobilità brasiliana

Neoenergia e Honda hanno annunciato una collaborazione strategica per promuovere lo sviluppo di iniziative basate sull’idrogeno verde per la mobilità urbana e il trasporto su strada in Brasile.

La partnership sarà sviluppata presso la prima stazione di rifornimento di idrogeno verde di Neoenergia nel Paese, situata a Brasilia (DF). Il progetto fa parte del Programma di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (PDI), regolamentato dall’Agenzia Nazionale per l’Energia Elettrica (ANEEL), con un investimento di oltre 30 milioni di reais. La stazione di rifornimento per veicoli aprirà a dicembre 2025.

Honda parteciperà al progetto per promuovere la ricerca e l’innovazione, contribuire a dimostrazioni tecnologiche e studi di fattibilità ed esplorare opportunità congiunte nella produzione e nell’utilizzo di idrogeno verde, con particolare attenzione alla mobilità urbana e alle applicazioni industriali.

Test tecnici e validazioni saranno condotti presso la stazione di rifornimento con la Honda CR-V e la FCEV, un SUV ibrido elettrico plug-in alimentato da una cella a combustibile a idrogeno. L’auto sarà testata per sei mesi.

L’obiettivo è sviluppare alternative complementari che favoriscano la decarbonizzazione del settore automobilistico, contribuendo all’obiettivo condiviso da entrambe le aziende di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

“Questa collaborazione rafforza il nostro impegno verso soluzioni innovative che accelerino l’elettrificazione e la decarbonizzazione dell’economia brasiliana. Insieme a Honda, stiamo unendo le forze per sviluppare tecnologie sostenibili che ampliano le opportunità di business e consolidano la leadership di Neoenergia nella transizione energetica”, afferma Eduardo Capelastegui, CEO di Neoenergia.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione strategica con Neoenergia in Brasile, un Paese che ha tutte le condizioni per essere leader mondiale nello sviluppo dell’idrogeno verde. Con oltre trent’anni di esperienza e ricerca in questo campo, crediamo che iniziative come questa siano fondamentali per ampliare le possibilità di utilizzo dell’idrogeno come percorso complementare per la decarbonizzazione della mobilità e rafforzare il percorso verso una società a zero emissioni di carbonio”, afferma Arata Ichinose, CEO di Honda Automóveis do Brasil.

L’idrogeno verde è prodotto dall’elettrolisi dell’acqua da fonti rinnovabili e si sta affermando come soluzione per la decarbonizzazione di settori come il trasporto pesante e l’industria. Iberdrola, la società spagnola che controlla Neoenergia, è uno dei leader in questo segmento, gestendo già progetti simili in Europa e puntando sul Brasile come punto di riferimento globale per l’energia pulita e le tecnologie emergenti come l’idrogeno verde.

Da oltre 30 anni, Honda è leader nello sviluppo di tecnologie basate sull’idrogeno e considera questo elemento un pilastro del suo obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Oltre ai veicoli commerciali, l’azienda investe in applicazioni come generatori fissi e macchinari edili, consolidando la sua leadership nelle soluzioni sostenibili per diversi settori.

La tecnologia utilizzata nei veicoli alimentati a idrogeno si basa su celle a combustibile che convertono l’idrogeno in elettricità in modo efficiente e pulito. L’idrogeno verde immagazzinato reagisce con l’ossigeno presente nell’aria per generare elettricità, che alimenta la batteria e il motore elettrico del veicolo.

Tutto questo avviene in modo silenzioso, efficiente e senza emettere sostanze inquinanti, rilasciando solo acqua dal tubo di scarico. Si tratta di una soluzione pulita, sostenibile e innovativa, pronta a trasformare il futuro della mobilità.

