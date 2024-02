Nazioni Unite: strategia globale di decarbonizzazione trasporti su strada, ferrovia, vie navigabili interne

Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno compiuto un passo decisivo verso una mobilità sostenibile a basse emissioni di carbonio con l’adozione, il 23 febbraio, della Strategia del Comitato per i trasporti interni (ITC) sulla riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dai trasporti interni .

I trasporti rappresentano circa il 23% delle emissioni annuali di gas serra. I trasporti interni rappresentano il 72% di questo totale , il 69% proviene dal trasporto su strada, il 2% dal trasporto terrestre e l’1% dal trasporto ferroviario. Inoltre, si prevede che la domanda di trasporto passeggeri aumenterà del 79% e il trasporto merci del 100% entro il 2050.

Poiché i trasporti contribuiscono in modo così importante alle emissioni di carbonio, è fondamentale un’azione climatica rapida e ambiziosa da parte del settore dei trasporti interni.

La strategia mira a trasformare il modo in cui viene affrontato il trasporto interno a livello globale e a stabilire un percorso a medio e lungo termine verso la neutralità del carbonio entro il 2050, basandosi sui 61 strumenti giuridici delle Nazioni Unite di competenza dell’ITC.

“Ciò che facciamo oggi plasmerà il futuro dei trasporti”, ha affermato Mark Harbers, Ministro delle Infrastrutture e della Gestione Idrica dei Paesi Bassi, all’apertura dell’86 ° sessione dell’ITC. “Siamo qui per compiere passi verso un sistema di trasporto interno a prova di futuro. Uno che tenga conto delle sfide legate al clima, alla sicurezza energetica e alla sicurezza stradale. È inoltre fondamentale che la transizione verso trasporti puliti sia una transizione giusta. Sono quindi lieto che l’ITC abbia assunto un ruolo guida nello sviluppo di standard di qualità per l’importazione e l’esportazione di veicoli usati”.

“La decarbonizzazione del settore dei trasporti è in ritardo rispetto a molti altri settori. Questa strategia aiuterà i paesi a mantenere una parte significativa dei loro impegni climatici ai sensi dell’accordo di Parigi. La sua adozione segna quindi una pietra miliare cruciale nell’azione per il clima”, ha osservato il segretario esecutivo dell’UNECE Tatiana Molcean. “La decarbonizzazione della mobilità richiederà uno spostamento verso l’elettrificazione e la priorità del trasporto pubblico e delle opzioni di mobilità attiva, ma anche cambiamenti sociali significativi. Ciascun Paese dovrà adottare i relativi incentivi fiscali e i meccanismi politici necessari affinché la sua popolazione possa abbracciare questa transizione”.

L’obiettivo principale della strategia è che l’ITC intraprenda azioni urgenti per assistere gli Stati membri e le parti contraenti degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite di sua competenza nel raggiungimento l’obiettivo ambizioso di azzerare le emissioni nette di gas serra derivanti dai trasporti interni entro il 2050.

La strategia dà priorità al trasporto pubblico in combinazione con la bicicletta e gli spostamenti a piedi per il trasporto passeggeri e consente nuovi approcci alle soluzioni di trasporto merci urbano, oltre a migliorare veicoli, infrastrutture e operazioni, comprese le operazioni di attraversamento delle frontiere, per rendere più efficiente il settore dei trasporti interni.

La strategia mira a raggiungere questo obiettivo attraverso un migliore supporto normativo, un dialogo politico intergovernativo e un maggiore coordinamento e partenariato tra tutti i governi interessati e le parti interessate.

Gli obiettivi strategici specifici della strategia per il settore dei trasporti interni includono:





· Sviluppare e migliorare le politiche, la legislazione e le misure di decarbonizzazione, compreso il loro monitoraggio;





· Promuovere l’uso efficiente dell’energia e un comportamento di guida ottimizzato, nonché l’uso dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e della digitalizzazione;





· Sostituzione accelerata dei veicoli a combustibili fossili con veicoli a zero emissioni e uso efficiente delle reti di trasporto e movimento di persone e merci;





· Promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie energetiche e combustibili a zero emissioni di carbonio, come l’idrogeno;





· Sostenere le pratiche legate all’economia circolare e determinare l’impronta di carbonio di tutti i tipi di veicoli e mezzi di trasporto infrastrutture attraverso l’analisi del ciclo di vita;





· Sostituzione di parti e retrofit per prolungare la durata dei prodotti automobilistici; e promuovere l’uso di combustibili sostenibili e garantire riciclaggio efficace, ad esempio delle batterie.

La strategia sarà implementata attraverso un piano d’azione iniziale per il clima dell’ITC con tappe fondamentali, che guideranno l’ITC ad aiutare gli Stati membri e le parti contraenti a raggiungere gli obiettivi climatici e priorità, come lo sviluppo di una metodologia armonizzata a livello globale per determinare l’impronta di carbonio dei veicoli dalla culla alla tomba entro il 2025 e l’elaborazione di soluzioni politiche per la Mobility as a Service (MaaS) per il movimento dei passeggeri entro il 2030.

In tal modo, l’ITC si ispira a un ampio quadro di decarbonizzazione che si avvale di misure di prevenzione dello spostamento e miglioramento che gli Stati membri possono attuare in uno qualsiasi dei seguenti paesi le zone:





· Evitare inutili chilometri per veicolo attraverso uno sviluppo compatto, aumentando l’accessibilità ai servizi e riducendo la necessità di viaggiare tanto quanto facciamo oggi.





· Passa al livello basso modalità e/o operazioni di trasporto sostenibili e a zero emissioni di carbonio; E





· Migliorare i veicoli, infrastrutture e operazioni.





L’ITC adeguerà e includerà azioni aggiuntive durante la revisione biennale del piano sulla base delle proposte avanzate dai suoi organi sussidiari. La strategia sarà soggetta a una revisione quinquennale, la prima revisione è prevista per il 2029. ITC coordinerà la revisione a livello centrale, definendone l’ambito e i termini di riferimento.

Ruolo degli strumenti di trasporto interno delle Nazioni Unite

Molti dei 61 strumenti giuridici delle Nazioni Unite sui trasporti interni di competenza dell’ITC già sostengono o hanno il potenziale per migliorare la sostenibilità dei trasporti e affrontare il cambiamento climatico su diversi fronti.

Ad esempio, l’Accordo europeo sulle principali linee ferroviarie internazionali (AGC), o l’Accordo europeo sulle principali vie navigabili interne di importanza internazionale (AGN), forniscono i prerequisiti per le infrastrutture necessarie per consentire il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili interne.

L’Accordo europeo sulle importanti linee di trasporto combinato internazionale e sulle relative installazioni (AGTC) promuove il trasporto multimodale per alleviare il carico sulla rete stradale europea e mitigare i danni ambientali. Le norme tipo sull’identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario mirano a facilitare gli investimenti nel materiale rotabile ferroviario per aumentare il passaggio dalla strada alla rotaia.

Allo stesso modo, i regolamenti delle Nazioni Unite consentono già un’armonizzazione misurazione del consumo di carburante dei veicoli e delle emissioni di CO2 dallo scarico e ampia introduzione di fonti di carburante alternative, tra cui elettrico, ibrido e idrogeno.

L’UNECE sta inoltre sviluppando una metodologia armonizzata a livello globale per determinare i veicoli l’impronta di carbonio durante tutto il loro ciclo di vita e sta lavorando per regolare l’impatto climatico di circa 23 milioni di veicoli usati, che sono stati esportati nel periodo 2015-2020, di cui circa il 66% verso paesi in via di sviluppo e in transizione.