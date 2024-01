Nautica Liguria, Cavo: "Dati che certificano la crescita del settore: guardiamo da dove siamo arrivati"

"Più 71 per cento di impatto economico della nautica professionale sul territorio ligure, 181 milioni di valore aggiunto sul Pil ligure, 512 milioni di giro di affari, 2.540 euro occupati, 7.654 euro giornalieri di indotto per ogni yacht. I dati forniti oggi da Ambrosetti sono in linea con tutti quelli della crescita della nostra economia: quelli del turismo, del Pil e reddito pro capite, che crescono più della media nazionale, confermati sempre da Ambrosetti poche settimane fa. Così come quelli, più recenti, del calo della cassa integrazione, scesa del 26,9 per cento lo scorso anno, con oltre 2 milioni di ore autorizzate in meno, senza dimenticare la crescita dell'occupazione. Dati tutti allineati.

Se si prendono separatamente dicono molto ma non danno il quadro complessivo e coerente che qualcuno, dietro polemiche sterili e miopi, vuol continuare a non vedere. Valorizzando i dati importanti che arrivano dal settore della nautica professionale, che impegnano a un'attenzione costante alle esigenze del settore, non va dimenticato da dove siamo arrivati, come ha ricordato amche il presidente Toti nel suo intervento: quando si è insediata la prima giunta Toti, il Salone Nautico stava andando via da Genova, l'ente Bacini non aveva prospettive. E poi i porti: alcuni distrutti dalle mareggiate, altri non considerati strategici. Oggi abbiamo una Confindustria Nautica coesa e il Salone Nautico radicato a Genova e tra le prime fiere di settore al mondo, un ente bacini solido, porti risistemati dalle mareggiate e altri completamente rivitalizzati nella loro attività. La nautica è considerato un settore strategico.

Attendiamo con ansia il solito comunicato del Pd che ci viene a insegnare come abbiamo sbagliato tutto, che bisogna mandare via le crociere, allontanare le Riparazioni navali, delocalizzare le attività di refitting e magari anche evitare di creare nuovi spazi operativi in porto. Così, tanto per rispettare la loro mission della decrescita felice".

Così Ilaria Cavo, vice presidente commissione Attività produttive Camera dei deputati, coordinatrice e portavoce Lista Toti, che questa mattina ha partecipato all'assemblea di Genova for Yachting.