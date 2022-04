"Nautica, il Miglio Blu della Spezia può essere la San Diego italiana"

di Edoardo Cozza

Per turismo, fatturato e indotto: le speranze che arrivano dal convegno che si è tenuto ieri sera e che hanno messo a confronto tutte le eccellenze

"Stiamo lavorando con il supporto della Regione Liguria e del Comune della Spezia per realizzare iniziative sul piano della formazione sulla cantieristica e sul porto. Il pubblico deve creare le condizioni per la crescita e lo sviluppo. Nove cantieri su dieci che si trovano in questa zona, escluso Fincantieri, generano un fatturato di oltre 1 miliardo e occupano oltre 1200 lavoratori diretti". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mario Sommariva al convegno dedicato al Miglio Blu, il distretto della nautica e della subacquea, alla Spezia.

Lo ha confermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti annunciando che il vecchio ospedale Sant'Andrea, con la realizzazione del nuovo Felettino, potrebbe essere utilizzato in parte "per i poli e distretti della formazione. Ho incontrato recentemente l'ammiraglio Ribuffo sul tema delle aree dell'Arsenale. È un dovere della Marina militare aprire nuovi spazi. La Spezia con la difesa, la nautica, la ricerca, la formazione, il turismo può diventare davvero la San Diego italiana".