Natale, Bucci: "Una festa di pace e riconciliazione"

di Marco Garibaldi

Il primo cittadino confessa lo strappo alla regola: "Ho mangiato un bastone di cioccolato confezionato da mia moglie"

"La chiesa era piena, c'erano tante persone. Questo è un bel segnale, vuol dire che c'è ancora gente in giro. Questa è una festa non solo religiosa ma una festa di pace e riconciliazione. Vogliamo far crescere la città, questo è l'obiettivo per il 2022".

Queste le parole del sindaco di Genova Marco Bucci all'uscita dalla messa di mezzanotte nella cattedrale di San Lorenzo.

"Il primo regalo che ho scartato è stato un bastone di cioccolato che mia moglie ha confezionato. Un regalo molto gradito che però non ho potuto mangiare tutto perché, come sapete, ho il diabete".