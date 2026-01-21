Nascono le Pro Loco a San Martino e Foce

Una nuova realtà al servizio dei cittadini e del territorio. La rete delle Pro Loco si allarga e da oggi attraversa anche i quartieri di San Martino e la Foce. Grande soddisfazione da parte del presidente della terza commissione del municipio 8 - Medio - Levante Simonetta Dimenticoni: "Ho riscontrato grande interesse e grande entusiasmo. L'obiettivo sarà quello di promuovere il territorio, favorire servizi agli anziani e dimostrarsi sensibili a iniziative di solidarietà. In altre parole non sarà un'associazione volta solo ad organizzare sagre e manifestazioni ludiche".

Presidente della Pro Loco San Martino sarà Roberta Catto. "L'intenzione è quella di collaborare con il Civ e con la parrocchia del Chiappeto, rendendo l'offerta più completa e cercando di andare incontro alle esigenze del maggior numero di persone - prosegue Simonetta Dimenticoni - Siamo convinti che anche sotto il profilo dei tesseramenti potremmo avere un primo significativo riscontro. Adesso l'obiettivo è quello di individuare una sede fissa, poi si entrerà maggiormente nel dettaglio, stilando una carta di convenzioni e dimostrando da subito una stretta connessione con l'ambito sanitario, attraverso incontri con il personale e approfondimenti di piaghe sociali".





















Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.