Finale Ligure: sabato 30 gennaio la cerimonia dello “Sportivo dell’Anno”

La Consulta dello Sport e l’Assessorato allo Sport del Comune di Finale Ligure comunicano che la cerimonia dello “Sportivo dell’Anno”, inizialmente prevista per venerdì 9 gennaio, si terrà sabato 30 gennaio alle ore 20:30 presso l’Auditorium Don Franco Destefanis, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo.





L’evento annuale celebra atleti di tutte le età, dai più piccoli agli adulti, siano essi originari di Finale, cittadini finalesi o membri di Associazioni Sportive locali. Durante la serata verranno premiate anche squadre e società che hanno ottenuto risultati di particolare rilievo, oltre a riconoscimenti alla carriera sportiva destinati a tecnici e dirigenti che hanno contribuito in modo significativo alla promozione e alla diffusione della cultura sportiva sul territorio.





La Consulta dello Sport auspica una partecipazione ampia, per valorizzare i traguardi degli atleti premiati e per avvicinare sempre più persone alle realtà sportive del finalese, riconoscendo l’impegno di chi, ogni anno, porta avanti con passione e dedizione i valori dello sport tra cittadini di tutte le età.

