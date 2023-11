Napoli, arrivato il primo treno CAF per la metropolitana Eav

Trasferito dallo stabilimento spagnolo della casa costruttrice CAF a Napoli il primo nuovo treno con caratteristiche metropolitane che servirà la linea Piscinona/Aversa Centro di EAV .

Il nuovo treno rientra nell’ambito della produzione e della fornitura di n. 10 nuovi treni a 6 casse per un importo di circa 100 milioni di euro, di cui circa 60 milioni a valere sui fondi PNRR 2021/2026.

A regime, con la chiusura dell’anello della linea 1, i 10 nuovi treni acquistati da EAV, del tutto simili a quelli acquistati sempre da CAF dal Comune di Napoli per ANM , potranno circolare anche sulla linea 1.

Dopo aver ottenuto dal Ministero la approvazione della documentazione progettuale, il primo treno, in qualità di prototipo, dovrà effettuare tutte le prove propedeutiche all’immissione in servizio.

In tal contesto, a seguito di un accordo di collaborazione con ANM, il nuovo treno è stato trasferito e ricoverato presso il deposito di ANM.

Ciò anche in virtù che, allo stato, l’attuale officina rotabile di EAV non può ospitare l’intera fornitura dei nuovi treni .

In tale ottica, EAV è ente attuatore per la realizzazione di n. 2 nuovi impianti di manutenzione treni, ubicati a Piscinola e Giugliano di Napoli, per un importo complessivo di oltre 280 milioni di euro a valere sui fondi PNRR; in tal ambito, in data 02 novembre 2023,EAV ha bandito una gara per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori dei due succitati impianti.

Contestualmente, EAV sta provvedendo al completamento delle rampe di collegamento tra la rete EAV ed ANM e al completamento della stazione di Miano, la cui consegna dei lavori è prevista nei prossimi mesi.

Al fine di ottimizzare i tempi di immissione in servizio dei nuovi treni di EAV e nelle more del completamento delle rampe di collegamento e della consegna della stazione di Miano, le prove del treno a fermo – che inizieranno agli inizi di gennaio 2024 -saranno eseguite presso l’impianto di ANM e successivamente il treno effettuerà le prove in linea presso la rete sociale di EAV.

I nuovi treni sono caratterizzati da un massimo livello di sicurezza per i passeggeri, da una capacità di trasporto di 1200 passeggeri, da una ottimizzazione del comfort del viaggio, nonché da sistemi di ultima generazione atti a garantire prestazioni di alta efficienza, affidabilità, disponibilità, manutenzione e sicurezza.