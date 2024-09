MSC vince il prestigioso premio Maritime and Logistics Awards 2024

MSC ha vinto il premio “Container Shipping Line of the Year: India – America, Africa & Europe Trade Lanes” al 14° All India Maritime and Logistics Awards 2024 tenutosi presso il JW Marriott Sahar, Mumbai. MSC ha vinto diverse categorie in questi premi negli ultimi 14 anni, dimostrando il nostro impegno per il servizio clienti e l’eccellenza.

Gli stakeholder del Ministero delle spedizioni e una giuria di esperti del settore marittimo e logistico hanno dichiarato collettivamente MSC vincitrice di questo premio. La giuria indipendente ha esaminato vari aspetti della crescita del vettore e delle prestazioni complessive nell’ultimo anno.

MSC ha potenziato i servizi da e per l’India negli ultimi due anni con i nuovi servizi Indusa e Sentosa aggiunti alle rotte esistenti che collegano l’Asia ai mercati globali. La società investe costantemente nella sua flotta ed è diventata leader di mercato nel settore delle spedizioni a livello globale nel 2022.

Il Sig. Indrajit Sengupta, Direttore – Commercials, MSC India ha espresso la sua gioia per la vittoria di questo premio, “Il nostro team ha fornito un servizio clienti eccellente e si è impegnato per superare i momenti difficili e siamo entusiasti di aver vinto questo prestigioso premio. Continueremo a marciare verso i nostri obiettivi nel nostro viaggio come team presso MSC India”.