MSC Crociere presenta programmazione invernale 2022-2023

di Edoardo Cozza

La World Europa farà base in Qatar durante i mondiali di calcio, poi offrirà crociere nell'area. Per Seascape, invece, tappe nei Caraibi con partenze da Miami

MSC Crociere ha presentato i dettagli della programmazione per il prossimo inverno che prevede un’incredibile scelta tra 21 navi moderne ed eleganti ed oltre 190 destinazioni in 85 paesi diversi. L’offerta include crociere di diversa durata fino a 118 notti in tutto il mondo: dal Medio Oriente ai Caraibi, dal Mediterraneo al Nord Europa fino al Sud America e al Sud Africa.

A bordo delle splendide navi di MSC Crociere gli ospiti potranno scegliere tra intrattenimento e attività 24 ore su 24, produzioni teatrali originali, musica dal vivo, cucina internazionale, divertimento per bambini e famiglie, aree dedicate al benessere, boutique per lo shopping e molto altro.

Inoltre alla fine del 2022 MSC Crociere darà il benvenuto a due nuove navi per la prossima stagione invernale, tra cui la tanto attesa MSC World Europa. Quest’ultima non è soltanto la prima unità della Compagnia alimentata a GNL, ma appartiene ad una nuovissima classe di navi che introduce un’esperienza di crociera completamente nuova per gli ospiti.

MSC World Europa farà base a Doha durante la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™ e in seguito offrirà crociere con scalo a Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas (Emirati Arabi Uniti), Doha (Qatar) e Dammam (Arabia Saudita), iniziando con una minicrociera il 20 dicembre prima di riprendere un programma regolare con crociere di 7 notti.

Entro la fine del 2022 arriverà anche MSC Seascape, seconda unità della classe Seaside EVO, che sarà posizionata ai Caraibi con due diversi itinerari di 7 notti da PortMiami (USA) a partire dall’11 dicembre, arricchendo ulteriormente la già variegata offerta di MSC Crociere nei Caraibi.

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere ha dichiarato: “Emozioni. Questo è il regalo che vogliamo fare a tutti i passeggeri che decideranno di fare una vacanza a bordo delle nostre navi. Per la stagione invernale abbiamo infatti pensato ad un’offerta senza precedenti: crociere brevi e più lunghe in 5 continenti tutti da esplorare, con ben 2 World Cruise nel 2023 organizzate per consentire a tutti di poter partecipare ad una vera e propria esperienza che rimarrà per tutta la vita.

Il tutto all’insegna della sicurezza, grazie al nostro protocollo che dall’agosto 2020 ci ha permesso di ripartire e che è stato costantemente aggiornato, e dell’assoluta flessibilità garantita dalla nostra formula Sicuro & Sereno che permette di riprogrammare gratuitamente la propria crociera fino a pochi giorni prima della partenza. Insomma, con MSC Crociere un inverno di sicurezza, scoperta e relax”.