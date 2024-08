Motori, Scania introduce il nuovo cambio G38 per i V8 da 770 CV

Scania presenta l’ultima versione dei cambi della serie G per l’Opticruise. Il nuovo e robusto cambio, denominato G38, è stato sviluppato appositamente per lavorare insieme al V8 più potente di Scania, il leggendario 16 litri da 3.700 Nm e 770 CV. Insieme offrono il massimo delle prestazioni, dal risparmio di carburante e di peso, a una guida fluida ed un grande spunto.

• Il G38 è stato sviluppato appositamente per lavorare in coppia con il V8 da 770 CV di Scania

• In grado di gestire 3.800 Nm, senza peso o dimensioni aggiuntive

• Risparmio di carburante grazie alla riduzione degli attriti e ad una più ampia rapportatura interna che permette di sfruttare rapporti al ponte più veloci, pur mantenendo una elevata capacità di avviamento

Il G38 completa la famiglia dei cambi della serie G, introdotta per la prima volta nel 2019 con il G33. È fatto su misura per gestire l’enorme coppia prodotta dal V8 da 770 CV di Scania. Nonostante sia in grado di gestire fino a 3.800 Nm di coppia, il G38 ha esattamente le stesse dimensioni e lo stesso peso del G33.

“Abbiamo introdotto un nuovo processo metallurgico, optando per una qualità di acciaio estrema e per l’applicazione di tecnologie come la lucidatura degli ingranaggi e la pallinatura con lo scopo di aumentare la tempra e la durata di alcuni componenti vitali”, spiega Mats Henriksson, ingegnere dello sviluppo presso il reparto R&D di Scania. “Sono stati aggiunti anche canali dell’olio supplementari per le parti più sensibili, ma questo è tutto: il design di base della serie G è di per sé molto robusto”.

I cambi della serie G sono in genere più leggeri di 60-70 kg rispetto ai cambi che sostituiscono, soprattutto grazie agli alloggiamenti interamente in alluminio e alle dimensioni complessive ridotte. Un altro risultato fondamentale è la silenziosità, un prerequisito per soddisfare le normative future. I cambi di marcia sono effettuati da attuatori pneumatici. Utilizzando freni agli alberi, gli ingegneri Scania sono riusciti a ridurre il numero di sincronizzatori, utilizzando invece lo spazio per ingranaggi più grandi.

“La serie G e le sue caratteristiche sono state una sorta di rivoluzione al momento dell’introduzione e lo sono tutt’oggi”, afferma Bo Eriksson, Product Manager di Scania Trucks. “Grazie al nuovo cambio, possiamo offrire ai clienti una flessibilità e potenza superiore in una vasta gamma di applicazioni e operazioni che necessitano di coppia e cavalli motore elevati. I trattori per il trasporto eccezionale trarranno sicuramente vantaggio dal G38. È l’ultima novità del sistema modulare Scania”.

I cambi della serie G possono essere ordinati anche in versione HD (Heavy Duty) e il G38 non fa eccezione. La versione G38CH sarà dotata di un planetario più grande per aggiungere ancora più robustezza. Questo aumenta la capacità di gestire coppie elevate sull’albero di trasmissione anche nelle condizioni stradali più impegnative (tipicamente dove non ci sono vere e proprie strade).

Il cambio G38 è più corto del cambio Scania attualmente più diffuso per lo stesso tipo di operazione, il GRSO926. Inoltre, il G38 offre 14 marce avanti, tra cui un super-primino, overdrive e la possibilità di specificare fino a 8 marce per la retromarcia.