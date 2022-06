Morte Pericu, le reazioni e il cordoglio della città. Bandiere a mezz'asta a Tursi

di Redazione

Dello Strologo: "Un modello a cui ispirare". Cassinelli: "La sua scomparsa impoverisce la città"

La morte dell'ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu ha ovviamente provocato reazioni in città sia nel mondo politico che imprenditoriale.

Ariel Dello Strologo commenta così: "un modello a cui aspirare. Come professionista e anche come sindaco. Soprattutto, come uomo. Vivo la sua scomparsa come un dolore che si somma a quello per la morte di mio padre, di cui era caro amico, solo pochi mesi fa".

Roberto Cassinelli, deputato di Forza Italia:"La scomparsa di Beppe Pericu mi addolora molto. Un giurista di raro spessore e una persona colta e preparata. Di lui ho sempre apprezzato l'onestà intellettuale e la grande signorilità. La sua scomparsa impoverisce la città. Condoglianze sincere ai familiari nel ricordo di un grande genovese".

Edoardo Rixi, deputato della Lega: "La prematura scomparsa di Beppe Pericu colpisce l’intera comunità genovese. L’ho conosciuto come sindaco quando ero consigliere di opposizione. Un giurista colto e preparato per cui le distanze ideologiche non sono mai state un muro invalicabile. Con la sua scomparsa si impoverisce il dialogo democratico con una persona intellettualmente onesta. Condoglianze sincere alla famiglia".