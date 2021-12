Moneglia, sono riprese le ricerche del corpo di Pedro Lagomarsino, il rocciatore disperso in mare

di Marco Innocenti

Il 30enne si era trasferito a Genova dall'Argentina dopo la laurea in fisica, con la compagna Camila Marquez e stava svolgendo un dottorato di ricerca all'IIT

Sono riprese le ricerche del corpo di Pedro Lagomarsino, il rocciatore di 30 anni, trascinato in mare da un'onda ieri mattina mentre tentava di recuperare una fune che gli era caduta sugli scogli mentre scalava, con la compagna Camila Marquez, 28 anni, una falesia in località la Valletta nel Comune di Moneglia. Un elicottero dei vigili del fuoco sta sorvolando il tratto di mare antistante Moneglia, Deiva Marina e Riva Trigoso, mentre dalla base allestita nel porto di Sestri Levante sono partiti i sommozzatori dei vigili del fuoco e della Guardia costiera.

In Procura a Genova verrà ascoltata la compagna di Lagomarsino dal maresciallo della Guardia Costiera Roberto Masili, competente per territorio, per ricostruire l'incidente. Pedro Lagomarsino era nato a San Carlos de Bariloche, in Argentina, e si era trasferito a Genova dopo una laurea in fisica nel suo Paese: stava svolgendo un dottorato di ricerca all'Iit.