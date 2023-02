Modena-Genoa 2-2: Bani riprende gli Emiliani nel finale

Finisce con un pareggio il posticipo della 25^ Giornata di Serie B tra i Canarini e gli uomini di Gilardino, in superiorità numerica dal 60°. Alla fine è un buon punto, anche se, resta l'amarezza per non aver sfruttato appieno la mezz'ora con l'uomo in più. Decisivo l'ingresso di Coda che disegna una gran parabola per la zampata di Bani per il definitivo 2-2. Il Genoa sale a quota 43 punti e consolida la seconda piazza con tre lunghezze di vantaggio su Bari e Sudtirol. Invariata le distanza dalla capolista Frosinone. Nella prossima gara i rossoblù ospiteranno la SPAL allentana da Massimiliano Oddo.

Ghiotta occasione per il Genoa, che può sfruttare il piccolo passo falso del Frosinone (un punto ieri a Palermo) e consolidare ulteriormente il secondo posto. La Reggina è ormai in caduta libera (quarta sconfitta consecutiva), mentre si è rifatto sotto un Bari ora è a soli due punti dai rossoblu. Terza piazza, a pari merito con i pugliesi, anche per il Sudtirol, che ieri ha pareggiato 0-0 a Cosenza. Mister Gilardino opta per la difesa a quattro, con il giovane Boci e Sabelli sulle corsie. In mezzo confermatissimo il trio Sturaro-Badelj-Frendrup, davanti Aramu e Gudmundsson a supporto di Puscas in avanti.

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi; Magnino, Gerli, Poli (61' Ionita); Tremolada (61' Coppolaro), Falcinelli; Strizzolo (64' Bonfanti). All: Tesser

Genoa (4-3-3): Martinez; Boci (40' Criscito), Bani, Dragusin, Sabelli; Sturaro (66' Coda), Badelj, Frendrup; Aramu, Puscas (67' Yalcin), Gudmundsson. All: Gilardino

Arbitro: Mariani

Rete: 5' Dragusin, 33' Strizzolo, 56' aut. Puscas, 83' Bani

La cronaca

Primo tempo

1' - Fischio d'inizio

6' - Genoa in vantaggio, gol di Dragusin! Calcio d'angolo battuto a rientrare da Aramu, sul primo palo svetta il centrale romenoper lo 0-1

8' - Falcinelli e Dragusin non se le mandano a dire: Mariani li richiama entrambi

14' - Ci prova Pergreffi, Martinez si fa trovare pronto

17' - Rischia grosso la retroguardia del Modena: salva tutto Cittadini, che recupera ed evita la beffa

25' - Sventola di Gudmundsson su punizione: Gagno vola e respinge

29' - Poco pericoloso il Modena, che si affida a lanci lunghi poco precisi per le punte

31' - Giallo per Magnino, che stende un avversario

33' - La pareggia il Modena! Poli si incunea in area, la sfera finisce tra i piedi di Strizzolo che fredda Martinez

40' - Prima sostituzione forzata per Gilardino: Criscito rileva l'infortunato Boci

41' - Sabelli torna quindi sulla corsia destra, l'ex capitano si posiziona sulla sinistra

45'+3' - Termina qui la prima frazione: 1-1 il parziale al "Braglia"

Secondo tempo

46' - Si riparte! Nessun nuovo innesto per ora

49' - Punizione interessante per il Genoa: Aramu steso nei pressi dell'area avversaria

51' - Contatto in area tra Strizzolo e Bani, Mariani lascia correre

56' - La ribalta il Modena! Tremolada taglia una punizione dalla sinistra, l'ultimo tocco è di Puscas che devia involontariamente alle spalle di Martinez il punto del 2-1 emiliano

58' - Ammonito Poli

60' - Rosso diretto per Oukhadda, che trattiene Gudmundsson lanciato a rete: Modena in 10

61' - Sostituzione Modena: fuori Tremolada e Poli, dentro Coppolaro e Ionita

63' - Punizione di Aramu sulla barriera, corner Genoa

64' - Altro cambio per gli emiliani: Bonfanti rileva Strizzolo

65' - Occasionissima rossoblu: Puscas da ottima posizione mette alto

66' - Cambio offensivo per Gilardino: è il momento di Massimo Coda, fuori Sturaro

67' - Dentro anche Yalcin per il Genoa, gli fa posto Puscas

71' - Genoa a un passo dal 2-2: miracolo di Gagno, che devia sulla traversa il tentativo di Aramu

77' - Ammonizione per Aramu, che aggancia Falcinelli

79' - Palo di Coda! Il centravanti scambia con Aramu e sfiora il pari

83' - Jagiello e Dragus rilevano Sabelli e Gudmundsson

85' - La riprende il Genoa! Gran cross di Coda, sul secondo palo spunta Bani per il 2-2

86' - Gol convalidato dopo un breve check col var

90'- Sono 6 i minuti di recupero concessi dall'arbitro Mariani

94'- Ci prova Aramu dal limite ma Gagno devia in angolo

96'- FINE PARTITA! 2-2