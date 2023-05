Moby e Tirrenia rendono omaggio alla Festa della Mamma: il passaggio ponte per il secondo passeggero sarà gratuito

E sono doppiamente felici anche le mamme perché sulle navi più amate dalle famiglie italiane arriva uno sconto del 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze), per tutti i passeggeri adulti che prenoteranno insieme a un bambino dai 4 agli 11 anni o a un secondo adulto pagante.

La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi a domenica 14 maggio per partenze Moby sulle linee per la Sardegna e la Corsica e Tirrenia per la Sicilia per viaggi effettuati da oggi al 30 settembre e Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre, fatta salva la disponibilità di posti e la possibilità di acquistare anche cabine e poltrone a pagamento.

E questa offerta per la Festa della mamma, come sempre, è cumulabile con le altre promozioni attive con Moby e Tirrenia.

Ma le sorprese per mamme e bimbi sulle navi di Moby e Tirrenia, le compagnie delle famiglie, non finiscono qui. Perché, come sempre, offrono standard di assoluta eccellenza nei servizi di bordo, dai giochi per i bimbi, alla possibilità di sorseggiare un aperitivo a bordo piscina, fino alla presenza di sempre nuovi menù, contrassegnati da freschezza e stagionalità, con la possibilità di scegliere fra i ristoranti à la carte, i self service, le pizzerie e i bar tematici e anche menù studiati appositamente per i più giovani.

Quest’estate poi, la flotta si arricchisce di Moby Fantasy, il traghetto più grande e “green” del mondo, sulla linea fra Livorno e Olbia, che offrirà standard da navi da crociera e servizi di bordo che rivoluzioneranno il modo di viaggiare fra l’Italia peninsulare e le più belle spiagge del nostro Paese.

Ennesimo regalo per le mamme, per i loro bimbi e per tutti i viaggiatori che sempre più numerosi scelgono le navi Moby e Tirrenia e per i quali la vacanza inizia già dal viaggio.