Moby e Tirrenia festeggiano 45 anni in Germania, 25 anni di Moby Lines Europe e 50 anni di Corsica

Per Moby e Tirrenia, ormai l’ITB di Berlino è un appuntamento fisso ogni anno. Ma, se possibile, quest’anno la fiera del turismo berlinese sarà ancora “più casa” del solito per le Compagnie del gruppo Onorato perché ci sono addirittura due compleanni da festeggiare: i 25 anni di Moby Lines Europe, la traduzione internazionale del gruppo, e i 45 anni della presenza di Moby in Germania, storico mercato di riferimento per le Compagnie, amatissime dai viaggiatori tedeschi, che apprezzano da sempre il network di rotte servite in Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba e la qualità dei servizi di bordo. Non a caso, negli anni, Moby ha raccolto i principali premi assegnati dalle associazioni di consumatori tedesche, basati sul giudizio dei passeggeri, come “miglior compagnia di traghetti”, conquistando sul campo la fiducia dei viaggiatori in Germania e negli altri Paesi dell’Europa continentale.

Ma a “portare i regali” – e che regali - quest’anno è la festeggiata: la presenza di Moby a quella che è la più importante fiera turistica del mondo, sarà infatti l’occasione di presentare al mercato tedesco, che già nella scorsa stagione ha apprezzato moltissimo Moby Fantasy, anche l’altro traghetto gemello più grande e più green al mondo: Moby Legacy, appena entrato in linea fra Livorno e Olbia. E proprio Fantasy e Legacy, dalla metà di marzo, collegheranno il porto toscano con quello sardo contemporaneamente, in un incrocio di navi che farà la storia della marineria in Italia. Con servizi di bordo degni di una nave da crociera. E poi c’è un altro compleanno da festeggiare, il terzo, quello dei cinquant’anni della presenza di Moby in Corsica che, anche in questo caso, la Balena blu celebra nel migliore dei modi, aggiungendo nuove linee alle tradizionali rotte fra Genova e Bastia e Livorno e Bastia e a quella storica fra la Sardegna e la Corsica fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. All’esordio assoluto è la Genova-Ajaccio, che permetterà ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza attraversare tutta l’isola.

E da Ajaccio raddoppia anche il collegamento fra Corsica e Sardegna, amatissimo dai turisti di entrambe le isole, grazie al prolungamento fino a Porto Torres. Ma non è finita, perché l’estate 2024 sarà anche quella del collegamento diretto fra Piombino e Bastia, la strada più veloce per raggiungere la Corsica dall’Italia continentale. A dimostrare quanto siano amate anche in Germania le navi della Balena Blu sono i numeri dello staff guidato dall’amministratrice delegata Barbara Krahuilk: nel 2023 hanno scelto di viaggiare con Moby 548.203 passeggeri che si sono prenotati con Moby Lines Europe, che all’ITB di Berlino presenterà anche il suo nuovo logo. Cinquant’anni di Corsica, 45 anni in Germania, 25 anni di Moby Lines Europe: dal 5 al 7 marzo all’ITB di Berlino nello stand della Balena Blu è tempo di festa. Che continuerà per tutta l’estate con Moby e Tirrenia.