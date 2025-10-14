Mobilità sostenibile, l’Italia ci prova: premi ai Comuni più virtuosi
di R.S.
L’indice nazionale della mobilità sostenibile si ferma a 66 su 100: un risultato appena sufficiente
Nonostante l'interesse crescente per le alternative all’auto, gli italiani continuano a preferire la macchina. Lo conferma una ricerca dell’Istituto Piepoli: l’80% ritiene importante muoversi in modo sostenibile, ma oltre il 75% si sposta ancora principalmente in auto. Solo il 19% usa regolarmente i mezzi pubblici e appena il 10% pensa di acquistare un’auto elettrica nei prossimi 12 mesi.
L’indice nazionale della mobilità sostenibile si ferma a 66 su 100: un risultato appena sufficiente. I dati migliorano tra giovani, donne e abitanti delle città sopra i 30mila abitanti, ma il ritardo rispetto ad altri Paesi europei resta evidente.
In questo contesto, torna anche quest’anno l’Urban Award, il premio dedicato ai Comuni italiani che si distinguono per progetti innovativi di mobilità dolce, trasporto integrato e ciclabilità. Nato nel 2017 da un’idea di Ludovica Casellati (Viagginbici.com), in collaborazione con ANCI, il riconoscimento è diventato un punto di riferimento per mappare i migliori esempi italiani di mobilità sostenibile.
Dalla Bicipolitana di Pesaro al Ciclobus di Segrate, fino al progetto Smart Move di Genova, negli anni l’Urban Award ha valorizzato soluzioni concrete e replicabili in tutto il Paese. Le candidature per l’edizione 2025 restano aperte fino al 30 ottobre. La premiazione avverrà a Bologna durante l’Assemblea Nazionale ANCI di novembre.
