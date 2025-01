Mobilità ferroviaria, Trenitalia punta sull’innovazione: nel 2025 in arrivo 100 nuovi treni regionali

Il trasporto regionale italiano si prepara a una svolta nel 2025: Trenitalia investirà 850 milioni di euro per introdurre 100 nuovi treni regionali, destinati a migliorare la qualità del servizio per oltre 430 milioni di passeggeri previsti. Questo progetto rientra nel piano strategico del Gruppo FS Italiane per il periodo 2025-2029, che punta a un rinnovamento radicale della flotta.

Flotta rinnovata - Al termine del 2024, Trenitalia ha già consegnato 540 treni di nuova generazione, portando a 875 i convogli moderni in circolazione. Entro il 2027, il numero salirà a 1.061, rappresentando l’80% della flotta regionale rinnovata, per un investimento complessivo di 7 miliardi di euro.

Servizi digitali - Tra le principali novità, l’introduzione dell’indennizzo automatico per i ritardi per chi acquista il Biglietto Digitale Regionale. I passeggeri riceveranno il rimborso entro 30 giorni senza bisogno di richieste. Rinnovato anche il programma fedeltà “X-GO”, che premia con punti per ogni euro speso.

Turismo e sostenibilità - Trenitalia punta sul turismo sostenibile con l’iniziativa “Viaggi in Regionale” in collaborazione con Lonely Planet. Cinque itinerari ferroviari attraversano l’Italia offrendo esperienze culturali e gastronomiche uniche. La promo “Italia in Tour” consente viaggi illimitati per 3 o 5 giorni a prezzi convenienti.

Giubileo 2025 - In vista dell’evento, Trenitalia rafforza i collegamenti per Roma con biglietti integrati e il potenziamento del Leonardo Express. Una guida dedicata ai pellegrinaggi include venti mete religiose facilmente raggiungibili in treno.

Numeri in crescita - Nel 2024, il trasporto regionale ha servito 415 milioni di passeggeri, 8 milioni in più rispetto al 2023. Circa il 45% dei viaggiatori ha scelto il treno per turismo o svago, segnale del crescente appeal del servizio.

