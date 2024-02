Mobilità elettrica: Powy aderisce a Motus-E

Powy, società in costante crescita attiva nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, annuncia l’adesione a Motus-E, prima associazione in Italia costituita da operatori industriali, filiera automotive, mondo accademico e movimenti di opinione per accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica.

Attiva dal 2021 e con sede a Torino, Powy ha l’obiettivo di creare un network europeo di alta qualità per la ricarica di veicoli elettrici, con infrastrutture posizionate in location strategiche che offrono caricatori di diversa potenza, dotate di sistemi tecnologicamente avanzati e semplici da utilizzare. La società ha già sottoscritto contratti per 1900 punti di ricarica, di cui oltre 600 installati e 1300 in costruzione.

Powy vanta inoltre una partnership di livello internazionale con Stellantis e nel maggio 2023 Swiss Life Asset Manager, uno dei principali fondi d’investimento europei, ha investito 84 milioni di euro nella società per sostenerne la crescita in Italia, Spagna e nel resto d’Europa.

Motus-E rappresenta una piattaforma di dialogo tra diversi player, uniti per affrontare insieme la sfida della trasformazione del mondo dei trasporti. L’obiettivo dell’associazione è fare sistema, guidando il cambiamento verso un nuovo paradigma di mobilità. Oggi Motus-E conta già più di 100 tra associati e partner in rappresentanza dell’intera filiera.

“Ci uniamo con grande entusiasmo a Motus-E, convinti che sia fondamentale, per i player dell’intera filiera, fare squadra per sensibilizzare i numerosi stakeholder del settore e affrontare al meglio la grande trasformazione in atto”, ha dichiarato Federico Fea, amministratore delegato e cofondatore di Powy.