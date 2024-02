MIT: avviso per istanze per interventi finanziabili dallo Stato nel settore Trasporto Rapido di Massa

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ha pubblicato l’avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa.

Ai sensi delle “Linee Guida Operative per la valutazione degli investimenti – settore Trasporto Rapido di Massa – TRM” – comunica il MIT – entro la data del 31.10.2024, le Amministrazioni interessate a proporre interventi dovranno presentare alla Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale la relativa istanza, corredata della documentazione di cui alla Sez. A – punto 2 delle Linee guida, in funzione del sottoprogramma di intervento.

La presente procedura è propedeutica alla programmazione ed alla verifica dell’entità delle risorse statali, qualora si rendano disponibili, da destinare ai sistemi di trasporto di massa.

Con successiva comunicazione, entro il 31.03.2024, saranno precisati i contenuti della documentazione progettuale da allegare, alla luce delle modifiche intervenute con D.Lgs 36/2023, nonché eventuali ulteriori specifiche. Le modalità operative di trasmissione delle istanze, invece, saranno comunicate non prima di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle medesime.

La valutazione delle istanze verrà effettuata da parte del Ministero in funzione dei criteri indicati alla Sez. A – punto 4 delle Linee guida.