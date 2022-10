Ministero del Mare, la soddisfazione di Fise Uniport: "Si dimostra comprensione dell'importanza di porti e logistica"

"Una decisione che testimonia la piena comprensione dell'importanza del sistema logistico e portuale nazionale con il ripristino di un Ministero strategico per il nostro Paese e per il suo rilancio economico". Così Pasquale Legora De Feo, vice Presidente di Fise Uniport, l'Associazione che rappresenta terminalisti e imprese che operano in ambito portuale, commenta l'istituzione del Ministero delle Politiche del Mare e del Sud sotto la guida del neo Ministro Sebastiano Musumeci.

"La nascita di un Ministero dedicato all'economia del Mare non può che lasciare ben sperare per lo sviluppo di politiche marittime adeguate al ruolo che l'Italia per sua natura riveste e deve giocare in modo sempre più centrale nel prossimo futuro", prosegue De Feo. "Il rilancio del Meridione, con il suo importante sistema di portualità adriatica e tirrenica e le molte eccellenze portuali nel settore container, autostrade del mare e crociere, oltre al grande Hub di Gioia Tauro che sta assumendo un ruolo sempre più fondamentale grazie alla intermodalità, resta una sfida centrale per il nostro Paese. Unire le politiche del mare allo sviluppo del Mezzogiorno valorizza la centralità dell'Italia nell'ambito del Mediterraneo".

"In attesa di capire bene quali saranno le deleghe e le competenze di questo Ministero - conclude - la nostra Associazione auspica maggiore coordinamento rispetto al passato di tutte le competenze infrastrutturali e offre all'Esecutivo piena disponibilità a supportare le politiche marittime del Paese".