Milano-Sanremo: Finale Ligure, nuova frana al Malpasso, corsa contro il tempo per salvare il percorso della Classicissima

Corsa contro il tempo per mettere in sicurezza, in vista della Milano-Sanremo in programma sabato 16 marzo, la parete rocciosa sulla via Aurelia, all’altezza del Malpasso a Finale Ligure. Ieri, nella zona, per la seconda volta in pochi giorni si è verificata un’altra frana. La via Aurelia era stata riaperta lunedì dopo la frana di domenica mattina, ma nel pomeriggio di martedì è stata nuovamente ordinata la chiusura, dopo il sopralluogo dei tecnici Anas che avevano accertato la presenza di detriti sulla carreggiata.

Nella mattinata odierna sono entrati in azione i rocciatori, per la messa in sicurezza della parete. In serata è atteso l'arrivo di una rete di contenimento, da installare con l'ausilio di un elicottero.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare la viabilità ordinaria, anche in funzione della Milano-Sanremo che ha nel Malpasso uno dei punti più spettacolari e suggestivi. Se le cose non saranno tornate alla normalità entro sabato mattina, il percorso della Classicissima sarà deviato lungo la strada delle Manie, lasciando l’Aurelia a Spotorno e riprendendola nel centro cittadino di Finale Ligure.