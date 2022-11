Milano, assegnati i "Quality Award Italy 2021" di Anama: Cargolux Italia vince per la “Quality Overall Performance”

A Milano presso l’Excelsior Hotel Gallia si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Quality Award Italy 2021, il tradizionale appuntamento associativo di ANAMA - Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione aerea di Fedespedi - volto a premiare compagnie aeree, GSA e handlers per il servizio reso nel corso dell’anno precedente.

“L’edizione di quest’anno - ha commentato il Presidente Alessandro Albertini - ha previsto alcune novità rispetto alle categorie premiate con l’obiettivo di valorizzare la capacità delle imprese partner di rispondere alle esigenze del mercato: gestione dell’offerta di stiva – un fattore sempre più rilevante dal dopo pandemia per le filiere aeree – realizzazione di servizi digital rispondenti alle esigenze del fruitore dell’interfaccia online e, infine, attuazione di programmi di sostenibilità per ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci via aerea.” La cerimonia delle premiazioni è stata aperta dal Presidente di Fedespedi, Alessandro Pitto che ha evidenziato “l’importanza di questo appuntamento come opportunità per il cluster aereo e per il sistema associativo tutto di rafforzare il network e allo stesso tempo stimolare la riflessione sui temi strategici per lo sviluppo dell’industria logistica”.

Questi i vincitori dei Quality Award Italy 2021:

Quality Overall Performance : Cargolux Italia

premio assegnato dal Consiglio Direttivo per l’ampiezza del network, la capacità offerta, il servizio garantito alla clientela e per la volontà dimostrata di investire in Italia, oltre che per la trasparenza nelle comunicazioni.

Freight Forwarder Overall Satisfaction

Qatar Airways Cargolux Lufthansa Cargo

Miglior Capacity Provider

Cargolux Qatar Airways Lufthansa Cargo

Miglior Digital Interface

Air France - KLM Cargo Lufthansa Cargo Emirates

Miglior Sustainability Program

Lufthansa Cargo Air France - KLM Cargo Emirates

Miglior GSA

ATC / ADP ECS Air Logistics AIR CARGO IAS e Kales

Miglior Handling Agent in Airport

Alha Beta Trans MLE

Miglior Handling Agent off Airport

Freschi e Schiavoni Beta Trans Alha

Il premio alla carriera Marina Marzani – istituito lo scorso anno in memoria della Past President Anama – è stato assegnato a Edvino Corradi per il ruolo svolto al servizio del cargo aereo nazionale.

A conclusione delle premiazioni ordinarie è stato consegnato a Qatar Airways il trofeo del 2020 per aver vinto per tre edizioni consecutive il premio Quality Overall Performance.

La serata si è conclusa con la lotteria benefica realizzata a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino: anche quest’anno il settore del trasporto aereo merci ha voluto far sentire il suo sostegno ai bambini curati dal Comitato che sta raggiungendo risultati insperati solo qualche anno fa.