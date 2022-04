Milan-Genoa, le formazioni ufficiali e la cronaca in diretta

di Edoardo Cozza

Pioli sceglie Kessie sulla trequarti e Bennacer in mediana; per Blessin Piccoli centravanti, con Frendrup, Amiri ed Ekuban a supporto

Lotta scudetto per il Milan, lotta salvezza per il Genoa: al Meazza in scena il secondo anticipo della 33ª giornata di Serie A mette in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi delle due squadre.

Calcio d'inizio alle 21, ma ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Frendrup, Amiri, Ekuban; Piccoli. All. Blessin.