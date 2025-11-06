“Mezzo Pieno” diventa magazine: debutto a Ecomondo con un numero dedicato alla mobilità sostenibile
di Stefano Rissetto
Il progetto editoriale di EcoEridania, Will Media ed Este Edizioni punta sul confronto tra idee diverse per raccontare la sostenibilità
Il progetto editoriale “Mezzo Pieno”, nato nel 2023 per iniziativa del Gruppo EcoEridania insieme a Will Media ed Este Edizioni, cresce e si rinnova. Dopo il podcast e i contenuti digitali, arriva ora un nuovo magazine quadrimestrale, presentato in anteprima a Ecomondo 2025 durante il panel organizzato dalle tre realtà.
La rivista raccoglie l’eredità di I,WE, rilanciandone lo spirito di approfondimento ma con un’impostazione editoriale rinnovata: ogni numero sarà costruito intorno al confronto tra visioni differenti, offrendo uno spazio aperto e documentato in cui esperti, studiosi e rappresentanti della società civile potranno discutere i grandi temi della transizione sostenibile.
Il primo numero è dedicato alla mobilità sostenibile, affrontata attraverso interviste, analisi e testimonianze che mettono in dialogo esperienze quotidiane, innovazioni tecnologiche e politiche di sistema. Il magazine, con una grafica rinnovata e coerente con l’identità del podcast, intende diventare un punto di riferimento per chi cerca contenuti di qualità su ambiente e trasformazione sociale.
«In un momento in cui il dibattito pubblico tende alla semplificazione – spiega Andrea Giustini, presidente del Gruppo EcoEridania – Mezzo Pieno vuole riportare al centro il valore del confronto. La sostenibilità non è una parola d’ordine, ma un percorso che richiede conoscenza, dialogo e responsabilità condivisa.»
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ecomondo 2025, presentata la partnership per contenitori intelligenti connessi e gestibili da remoto
06/11/2025
di Simone Galdi