“Mezzo Pieno” diventa magazine: debutto a Ecomondo con un numero dedicato alla mobilità sostenibile

Il progetto editoriale “Mezzo Pieno”, nato nel 2023 per iniziativa del Gruppo EcoEridania insieme a Will Media ed Este Edizioni, cresce e si rinnova. Dopo il podcast e i contenuti digitali, arriva ora un nuovo magazine quadrimestrale, presentato in anteprima a Ecomondo 2025 durante il panel organizzato dalle tre realtà.

La rivista raccoglie l’eredità di I,WE, rilanciandone lo spirito di approfondimento ma con un’impostazione editoriale rinnovata: ogni numero sarà costruito intorno al confronto tra visioni differenti, offrendo uno spazio aperto e documentato in cui esperti, studiosi e rappresentanti della società civile potranno discutere i grandi temi della transizione sostenibile.

Il primo numero è dedicato alla mobilità sostenibile, affrontata attraverso interviste, analisi e testimonianze che mettono in dialogo esperienze quotidiane, innovazioni tecnologiche e politiche di sistema. Il magazine, con una grafica rinnovata e coerente con l’identità del podcast, intende diventare un punto di riferimento per chi cerca contenuti di qualità su ambiente e trasformazione sociale.

«In un momento in cui il dibattito pubblico tende alla semplificazione – spiega Andrea Giustini, presidente del Gruppo EcoEridania – Mezzo Pieno vuole riportare al centro il valore del confronto. La sostenibilità non è una parola d’ordine, ma un percorso che richiede conoscenza, dialogo e responsabilità condivisa.»

