Mercintreno: Fratin, ferrovia modalità di trasporto indispensabile per la decarbonizzazione

Sono stati avviati mattina a Padova i lavori della XVI edizione del Forum Nazionale Mercintreno, nei padiglioni della Green Logistics Expo 2024.

Mercintreno è uno dei più importanti appuntamenti del panorama italiano per il trasporto merci su ferrovia che finora si è sempre tenuto a Roma.

“È importante valorizzare una modalità di trasporto così indispensabile per la decarbonizzazione”, ha dichiarato in apertura dei lavori Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, collegato da remoto.

“In ottica di transizione energetica dobbiamo valorizzare il trasporto su rotaia e sviluppare l’intermodalità, Dal PNRR sono stati messi in campo 40mld di euro proprio per i trasporti e 300mln per la conversione all’idrogeno delle linee non elettrificate. Si tratta di un lavoro proiettato nel futuro per offrire servizi sempre meno onerosi per l’ambiente. Ricalibrare l’offerta oggi è importante per un’economia in piena evoluzione. Un tema cruciale per lo sviluppo dell’economia dell’intero paese”, ha concluso Fratin.