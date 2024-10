Mediterraneo e internazionalizzazione al centro della Naples Shipping Week

Prosegue la Naples Shipping Week, importante momento di confronto per la comunità marittima sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione tecnologica. La seconda giornata, dedicata al Mare Nostrum, crocevia economico e geo-politico, si concluderà oggi pomeriggio con l’incontro a Palazzo Filomarino Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano a cura della Federazione del Mare che vedrà la firma del protocollo d’intesa tra la Federazione del Mare e il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka alla presenza del Ministro per le politiche del Mare, Nello Musumeci.

Mercoledì 2 ottobre, l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope accoglierà il convegno internazionale Italia e Spagna: Incontro Bilaterale tra Porti e Città organizzato da CNR – ITC in collaborazione con RETE. Un momento di confronto tra città-porto italiane e spagnole per identificare elementi in comune e differenze tra i due sistemi in un’ottica di reciproco apprendimento e arricchimento che vedrà collegarsi anche Giuseppe Buccino Grimaldi, ambasciatore d’Italia in Spagna.

Sempre alla mattina, Villa Doria D’Angri ospiterà il convegno scientifico Blue Economy e Transizione Ecologica organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope mentre al Polo dello Shipping il seminario Il sistema portuale, più della somma dei singoli scali a cura del Propeller Port of Salerno offrirà una fotografia del sistema portuale campano.

Al pomeriggio il Polo dello Shipping ospiterà la Bilaterale sullo shipping Italia-Malta organizzata dal Propeller Port of Naples e Malta Maritime Summit, evento a cadenza biennale gemellato con la Naples Shipping Week, che approfondirà i vantaggi della bandiera maltese, sulla cantieristica, sul credito bancario e il regime ipotecario maltese e sulle opportunità del cruise&fly. Sempre al pomeriggio, si parlerà dell’importanza della sicurezza marittima con il workshop La formazione per la sicurezza e la tecnologia per il port assesment a cura di IMAT.

Da giovedì 3 ottobre, alla Stazione Marittima, al via Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo. P&ST, main conference della NSW, giunge alla sua XVI edizione con un programma che affronterà i temi più dibattuti all’interno del cluster marittimo e portuale: dalla filiera dello shipping italiano alla transizione energetica e ambientale, dai “porti verdi” fino al fattore umano e alle sfide del mercato del lavoro.