Maxi operazione nel centro di Genova, raffica di controlli e sanzioni

Nella serata di giovedì 27 marzo, un imponente dispositivo interforze ha presidiato il centro di Genova per contrastare reati e situazioni di degrado. L’operazione, coordinata dalla Prefettura, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito, con il supporto della ASL 3 e delle unità cinofile antidroga.

Aree monitorate – Le pattuglie si sono concentrate nelle zone più sensibili del centro storico, tra cui via della Maddalena, Sottoripa, piazza Caricamento, piazza Lavagna e via Canneto il Curto, oltre ad alcune vie di Castelletto come corso Magenta, piazza Manin e corso Carbonara. Un’attenzione particolare è stata riservata agli esercizi commerciali e alle aree note per spaccio e consumo di stupefacenti.

Sanzioni e sequestri – Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno ispezionato 14 locali, elevando sanzioni per un totale di circa 71.000 euro. Tra le infrazioni contestate: scarse condizioni igieniche, violazioni sulla conservazione degli alimenti, mancata esposizione delle licenze e vendita di alcolici in bottiglie di vetro. Un locale è stato chiuso dalla ASL per la totale assenza di servizi igienici, mentre un altro è stato sanzionato per l’impiego di un lavoratore in nero. Complessivamente, sono stati sequestrati 54 grammi di hashish.

Denunce e arresti – Nel corso dell’operazione, un 27enne russo è stato denunciato per violazione della sorveglianza speciale, mentre cinque persone sono state segnalate per detenzione di stupefacenti a uso personale. I Carabinieri hanno arrestato un 22enne marocchino per tentata rapina e lesioni aggravate: armato di coltello, aveva cercato di sottrarre un portafoglio a un passante in Calata Salumi. Fermato anche un 22enne egiziano per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Irregolarità e sequestri – Tre cittadini stranieri in posizione irregolare sono stati rintracciati e la loro situazione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. I controlli hanno portato anche alla denuncia di un 51enne trovato in possesso di un coltello, un 28enne senegalese che ha violato l’ordine di espulsione, un 44enne nigeriano per possesso ingiustificato di chiavi alterate e una 36enne accusata di oltraggio a pubblico ufficiale.

Bilancio dell’operazione – L’intervento ha visto impiegati 148 operatori tra forze dell’ordine ed enti preposti. In totale sono state identificate 440 persone e controllati 49 veicoli. Gli esercizi commerciali sottoposti a verifica sono stati 14, con tre attività sanzionate per un totale di 44.000 euro e una sospesa per gravi carenze igieniche. Il modello di controllo ad “alto impatto”, già sperimentato in passato, proseguirà nei prossimi mesi in altre aree della città.

