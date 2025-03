Genova, fermato con documenti rubati e un coltello, arrestato un 51enne

Un uomo di 51 anni, di origine rumena e senza fissa dimora, è stato arrestato a Genova per ricettazione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi. L’intervento della Polizia è scattato sabato scorso in via Gramsci, quando gli agenti hanno notato il suo comportamento sospetto e deciso di fermarlo per un controllo.

Fermato – La volante del Commissariato di Cornigliano stava percorrendo via Gramsci in direzione ponente quando ha visto il 51enne cambiare improvvisamente strada alla vista degli agenti. Il tentativo di allontanarsi non è sfuggito alla Polizia, che lo ha immediatamente fermato e sottoposto a un controllo.

Perquisizione – Durante la perquisizione dello zaino, gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico con lama da 12 cm, un cacciavite a taglio di 10 cm e diversi documenti e carte di credito appartenenti a un 63enne genovese, oltre a contanti in banconote di vario taglio. Il sospetto si è mostrato nervoso e insofferente, cercando di opporsi alle operazioni di controllo.

Indagini – Nel frattempo, in Questura si era già presentato il legittimo proprietario della refurtiva, denunciando il furto subito poco prima in via Sestri. I documenti e il denaro rinvenuti addosso al 51enne corrispondevano esattamente a quelli sottratti.

Arresto – L’uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e già destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio, è stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

