Omicidio di Chiavari, chiuse le indagini sul 22enne che uccise la nonna a forbiciate

Una perizia psichiatrica ha stabilito che Simone Monteverdi, il 22enne accusato di aver ucciso la nonna a Chiavari, era totalmente incapace di intendere e volere al momento dell’omicidio. La procura ha chiuso le indagini e il giovane sarà processato in Corte d’Assise, dove i giudici potrebbero confermare l’esito della valutazione o richiedere un nuovo accertamento sulle sue condizioni mentali.

Indagini – Monteverdi è accusato di aver colpito ripetutamente la nonna, Andreina Canepa, prima con un coltello e poi con un paio di forbici, infliggendole 29 fendenti al volto e al collo. Dopo l’omicidio, avrebbe chiamato i carabinieri riferendo della morte dell’anziana. Prima dell’arrivo dei militari, avrebbe anche gettato un’arma dalla finestra.

Perizia – Lo psichiatra incaricato dal giudice ha concluso che il giovane soffre di una grave infermità mentale che, nel momento del delitto, gli ha impedito di comprendere e controllare le proprie azioni. Sulla base di questa valutazione, il pubblico ministero ha richiesto l’applicazione di una misura di sicurezza e Monteverdi è stato trasferito nella Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Genova Pra’.

Processo – Nonostante la dichiarazione di incapacità, il procedimento giudiziario andrà avanti. Se la Corte d’Assise confermerà la perizia, Monteverdi sarà prosciolto per vizio totale di mente, ma resterà in una struttura psichiatrica finché non sarà considerato non più pericoloso. In alternativa, i giudici potrebbero disporre una nuova valutazione per verificare l’effettiva infermità.

Detenzione – Anche in caso di proscioglimento, il giovane non tornerà in libertà fino a quando non verrà stabilita la cessazione della sua pericolosità sociale. Il suo futuro dipenderà dagli accertamenti clinici e dalle decisioni del tribunale.

