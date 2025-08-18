Mares spa acquista Technisub, salva la storica azienda genovese

La Mares Spa, azienda del gruppo Head, ha ufficializzato l'acquisizione di Technisub, azienda di prodotti subacquei, attraverso una procedura di acquisizione di ramo d'azienda.

"È un grande risultato della dura lotta portata avanti dai lavoratori della Technisub insieme alla Fiom di Genova che ha visto oltre 70 ore di sciopero e l'occupazione dello stabilimento, dopo la quale, anche grazie ad una cassa integrazione ottenuta proprio per provare a reindustrializzare il sito, si è arrivati ad una conclusione importante che tutela i posti di lavoro e uno storico insediamento industriale sul territorio - scrivono in una nota Stefano Bonazzi segretario generale Fiom di Genova e Luca Marenco responsabile Fiom del settore -. Con l'investimento del primo gruppo mondiale del settore degli articoli sportivi in Technisub si chiude una vicenda complessa, durata un anno e che aveva portato al fallimento dello storico marchio della subacquea. Una reindustrializzazione che dimostra come a Genova si possa fare industria e come la città possa essere attrattiva per investimenti di grandi gruppi, in una vicenda che ha visto i lavoratori lottare organizzati dalla Fiom Cgil e che ha visto come le espressioni del tessuto industriale (Confindustria e aziende presenti) possano lavorare in maniera concreta per non impoverire il nostro territorio. Una esperienza, quella della vertenza Technisub, che ci ricorda come sia possibile, con la giusta determinazione, rilanciare l'industria a Genova - concluide la nota -. Vale per Technisub oggi, così come per vertenze ben più complesse come quella che riguardano altri settori dell'industria metalmeccanica".

