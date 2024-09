Marco Scajola passa a Forza Italia, mercoledì l’ufficialità

Manca solo il sigillo ufficiale, che sarà impresso questo mercoledì da Antonio Tajani in persona: Marco Scajola è pronto a lasciare gli arancioni di Giovanni Toti per rientrare in Forza Italia.

L’operazione è andata avanti per settimane e nemmeno troppo sotto traccia: i totiani davano infatti per scontato l’addio di uno dei loro assessori di punta e l’operazione non è legata in nessun modo alla decisione dell’ex presidente di patteggiare la pena con la procura per evitare il processo sulla presunta corruzione in Liguria.

In un primo momento sembrava che Marco Scajola fosse destinato a Fratelli d’Italia, ripercorrendo la stessa strada dell’assessore al porto del comune di Genova Francesco Maresca, della consigliera Lilli Lauro e del presidente del consiglio regionale, ex Lega, Gian Marco Medusei.

Ma Scajola, nipote di Claudio, attuale sindaco di Imperia, sarebbe stato un pesce troppo grosso nello stesso acquario di Gianni Berrino, senatore del partito di Giorgia Meloni, ex assessore alle Infrastrutture della Regione con Toti e uomo forte della destra del ponente ligure, e per questo l’approdo a Fratelli d’Italia è sembrato problematico già dai primi vagiti della trattativa

La soluzione Forza Italia è stata quindi la più naturale: negli ultimi mesi al partito di Antonio Tajani si era peraltro molto riavvicinato anche lo zio Claudio e per gli azzurri l’ingresso dell’assessore uscente rappresenta una buona iniezione di voti moderati che negli anni d’oro del totismo erano confluiti soprattutto nella proposta delle liste civiche.

Questa mattina Marco Scajola era seduto in prima fila all’evento organizzato all’Acquario di Genova dalla Consulta nazionale di Forza Italia, il think tank del partito presieduto da Letizia Moratti. Mercoledì prossimo, con l’arrivo a Genova del ministro degli Esteri e segretario forzista Tajani, sarà dato l’annuncio ufficiale.