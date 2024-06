Marco Scajola a Telenord: "Le opposizioni fanno tenerezza, pur di chiedere le dimissioni di Toti si aggancerebbero anche a un risultato calcistico"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Le opposizioni fanno tenerezza, pur di chiedere le dimissioni s'inventerebbero e si aggancerebbero anche a un risultato calcistico, per giustificare la loro richiesta assilante e paranoica delle elezioni. Il caso di Toti non è da paragonare al caso recente di Macron con le elezioni europee, che ha deciso di andare al voto, lui ha compreso che non ha consesno nel paese. Giovanni Toti non ha perso nulla, in primis perché non era candidato alle europee, ma anche se fosse stato cosa ha perso? Il centrodestra non ha perso anzi è forte. Perchè si deve dimettere? Lui è impossibilitato è vero, ma la macchina regionale va avanti e stiamo lavorando tanto, fanno un ragionamento che non ha senso. C'è un'inchiesta e vedremo cosa porterà, ma se ogni presidente, sindaco, cittadino si deve dimettere ogni volta che è messo sotto inchiesta verrebbe stravolto il panorama democratico di un paese. Le minoranze chiedono le elezioni e le dimissioni, continueranno a farlo ma dicono due cose diverse. Macron ha fatto benissimo e ha dato un segnale di democraza. Portando l'esempio in italia, lui si sarebbe dimesso al presidente della repubblica, che avrebbe aperto le consultazioni e ci sarebbe stata l'ennesima invenzione di un governo tecnico a cui siamo spesso abituati. Bene fa la meloni a portare avanti la questione legata al premier eletto dai cittadini, si andrebbe altrimenti in una direzione che nel caso in cui un premier, di cui il parito fosse sconfessato nelle elezioni, potrebbe dimettersi dando al presidente la possibilità di sciogliere le camere".





Così a Telenord, nel corso di Primo Piano, l'assessore regionale Marco Scajola sul caso Toti. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, l'intervista completa è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione Primo Piano.