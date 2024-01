Marco Caposciutti è il nuovo presidente di Trenitalia France

L’Assemblea Generale di Trenitalia France, il 27 dicembre 2023, ha nominato il nuovo Presidente Marco Caposciutti. La società nata nel dicembre 2021, offre al mercato francese un servizio alternativo di treni ad alta velocità.

“Sono molto entusiasta della prospettiva di guidare il futuro successo di Trenitalia nel servizio della mobilità in Francia, con un servizio alternativo e complementare all’operatore storico, molto apprezzato dai nostri clienti per il suo livello di qualità”, ha aggiunto Marco Caposciutti, salutando il bilancio positivo del suo predecessore.

Marco Caposciutti – scrive Fsnews – si è laureato nel 1990 in ingegneria elettronica all’Università di Pisa. Entrato nel Gruppo Trenitalia nel 1993 come ingegnere, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali, tra cui quello di Responsabile della Manutenzione per la Divisione Merci e, più recentemente, per i treni ad alta velocità Frecciarossa. Direttore Tecnico di Trenitalia dal 2012, Marco Caposciutti ha supervisionato le funzioni di Manutenzione (con il controllo diretto di 9 impianti), Ingegneria, Safety Management e Project Management per l’acquisto di nuovo materiale rotabile, con un organico forte di 3.000 dipendenti. Presidente del settore materiale rotabile dell’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) dal 2015 e membro del comitato organizzatore del Congresso Mondiale della Ricerca Ferroviaria, Marco Caposciutti è molto impegnato nell’organizzazione internazionale delle ferrovie.

“Dopo 8 magnifici anni trascorsi in Francia a sviluppare un servizio ferroviario alternativo per i passeggeri, e in particolare un servizio ad alta velocità che ha conquistato più di 2 milioni di passeggeri in soli due anni, è con orgoglio e infinita gratitudine verso il mio team che passo le redini a Marco Caposciutti. Marco è un manager esperto con una vasta esperienza nel settore ferroviario. La sua competenza sarà una risorsa importante per accelerare la crescita dell’offerta di Trenitalia in Francia”, ha dichiarato Roberto Rinaudo, al quale il Gruppo Trenitalia ha chiesto di mettere la sua esperienza internazionale di successo al servizio di nuovi progetti.