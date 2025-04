Fs apre una sede a Miami: obiettivo alta velocità negli Stati Uniti

Ferrovie dello Stato punta a esportare il modello dell’alta velocità italiana negli Stati Uniti. Primo passo: riorganizzare la presenza oltreoceano e aprire una nuova sede a Miami. L’operazione, finora tenuta riservata, è emersa in occasione della visita in Florida del viceministro Edoardo Rixi.

Riorganizzazione – Un nuovo inizio

La divisione americana di Fs International era “sostanzialmente dormiente”, secondo una fonte politica. Ora l’obiettivo è rilanciarla, con una base operativa in Florida e un secondo presidio previsto a Washington, più vicino ai centri decisionali federali.

Strategia – Prossimità e visibilità

L’apertura delle sedi ha una funzione chiara: rafforzare il dialogo con le autorità americane in vista di future gare per la gestione del servizio ferroviario ad alta velocità. Le infrastrutture resteranno in mano statunitense, ma Fs mira a gestire i treni.

Tratte – Opportunità da cogliere

Tra le tratte considerate ci sono la New York-Washington e la Miami-Orlando. Progetti già discussi ma mai realmente decollati per via dei costi elevati. Ora, però, gli europei – Italia inclusa – potrebbero ritagliarsi uno spazio con soluzioni più sostenibili.

Contesto – Un mercato ancora da costruire

Negli Stati Uniti l’alta velocità come in Europa non esiste. Il servizio più simile è l’Amtrak Acela, ma solo su tratti limitati. Anche in California, i progetti sono rallentati da ostacoli economici e burocratici.

Prospettive – Più vicini al mercato Usa

Miami potrebbe diventare la base anche per la futura linea Houston-Dallas. E in un’ottica più ampia, rafforzare Fs negli Usa significherebbe anche avere una leva geopolitica in vista di possibili interlocuzioni con una futura amministrazione Trump.

