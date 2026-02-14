Marassi, approvato progetto parco giochi. Salis: "Rafforzata la presenza dello sport nei quartieri". Ferrante: "Contesto all'avanguardia a costo zero"

La giunta comunale, su proposta della sindaca Silvia Salis e dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del playground “Sport illumina” ai giardini Nino G. Lamboglia, a Marassi.

"Con questo intervento rafforziamo la presenza dello sport nei quartieri e restituiamo ai cittadini uno spazio pubblico di qualità - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - ho dedicato la prima parte della mia vita allo sport e so quanto sia importante poter contare su luoghi accessibili, sicuri e ben progettati per allenarsi e incontrarsi. Gli spazi pubblici dedicati allo sport offrono, soprattutto ai giovani, un’alternativa concreta, e consentono di presidiare lo spazio pubblico con attività sane, rafforzando il senso di comunità nei quartieri. Il progetto del playground ai giardini Lamboglia va proprio in questa direzione: portare lo sport vicino alle persone, rendendolo parte integrante della vita quotidiana della città".

"Grazie a questo avviso del ministero e all’apporto di Sport e Salute - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante - potremo donare alla città un nuovo spazio funzionale che consenta di svolgere attività all’aria aperta in un contesto all’avanguardia. Quest’opera, che non rientra nel piano triennale delle opere pubbliche, sarà interamente finanziata con denari dell’avviso e porterà quindi, a costo zero, un valore aggiunto per la città e per gli abitanti di Marassi".

Il playground sarà realizzato grazie ai finanziamenti dell’avviso pubblico “Sport illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, ideato da Sport e Salute Spa, che ne curerà sia la progettazione che la realizzazione. L’avviso è mirato alla creazione di playground sportivi modulari, inclusivi e riconoscibili, che integrino diverse aree funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. Oltre alla progettazione e alla realizzazione, Sport e Salute Spa garantirà anche la manutenzione.

