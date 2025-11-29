MAMII riunisce i leader marittimi europei per accelerare la misurazione e l’abbattimento del metano

La Methane Abatement in Maritime Innovation Initiative (MAMII) ha ospitato il suo primo evento a Bruxelles la scorsa settimana, riunendo armatori, progettisti di motori, fornitori di tecnologia e responsabili politici dell’UE per accelerare gli sforzi volti a ridurre le emissioni di metano derivanti dal trasporto marittimo.

Guidata da Safetytech Accelerator, fondata da Lloyd’s Register, la MAMII è una coalizione di leader del settore marittimo che mira a ridurre l’impatto ambientale del gas naturale liquefatto (GNL) nel trasporto marittimo, favorendo al contempo la transizione verso soluzioni di carburante future.

I delegati hanno discusso dei rapidi progressi nella misurazione e nell’abbattimento del metano e della necessità di un maggiore allineamento tra innovazione e regolamentazione, nonché del giusto mix tra azione e precisione.

Con il metano riconosciuto come 28 volte più potente della CO2 su una scala di 100 anni e la seconda emissione di gas serra più significativa, i partecipanti hanno sottolineato che l’abbattimento del metano rappresenta una delle soluzioni climatiche più rapide e di maggiore impatto disponibili oggi per il trasporto marittimo.

L’evento ha esaminato gli sviluppi lungo l’intera catena delle emissioni.

La trasparenza a monte sta migliorando grazie a strumenti di monitoraggio avanzati, consentendo un approvvigionamento di GNL più informato. Tuttavia, le emissioni tank-to-wake, in cui lo slittamento di combustione rimane il fattore dominante, rimangono la sfida più grande. Diversi tipi di motore hanno registrato riduzioni del 60-70% dello slittamento di metano negli ultimi anni, supportate dall’emergere di sistemi di post-trattamento che potrebbero portare a riduzioni fino a un ulteriore 80-90%.

I fornitori di tecnologia hanno presentato soluzioni che spaziano dal post-trattamento basato su catalizzatori e sistemi di sensori avanzati all’analisi delle emissioni basata sull’intelligenza artificiale e dispositivi portatili per il rilevamento delle perdite di metano nelle condotte.

Il responsabile tecnologico di Shell, Stephen Brown, ha confermato che il sistema di catalizzazione interno per l’abbattimento del metano dell’azienda entrerà nella fase di sperimentazione a bordo a dicembre. Si tratta del terzo test tecnologico di post-trattamento condotto da un membro del MAMII. I primi risultati di tutti gli studi condotti dai membri sono stati positivi e si prevede che la commercializzazione sia pronta già nel 2027.

I rappresentanti del settore hanno chiesto quadri normativi più chiari, prevedibili e basati sulla scienza, che offrano certezza agli investimenti. Hanno sottolineato l’importanza di valori predefiniti aggiornati che riflettano il progresso tecnologico, metodologie di misurazione affidabili e incentivi per i primi utilizzatori, oltre al supporto per il retrofitting. L’allineamento tra le normative UE e IMO è stato ritenuto essenziale per la coerenza globale e la chiarezza operativa.

Panos Mitrou, presidente di MAMII e direttore del segmento gas globale di Lloyd’s Register, ha dichiarato: “L’abbattimento delle emissioni di metano è sia un obbligo climatico che un’opportunità strategica per lo sviluppo tecnologico. È un ottimo esempio per il settore di dimostrare azione e conformità. Può offrire sostanziali riduzioni delle emissioni, generando flussi di cassa positivi e un equilibrio nelle misure dei costi del carbonio.

“L’evento di Bruxelles ha segnato una pietra miliare significativa per la nostra iniziativa, rafforzando la cooperazione tra autorità di regolamentazione, industria e innovatori.

“Il consenso è stato chiaro: lo slancio sta crescendo, le soluzioni stanno avanzando rapidamente e la riduzione delle emissioni di metano è alla portata del settore marittimo. Ora dobbiamo concentrarci sull’estensione di queste soluzioni alle flotte globali, migliorando i dati a supporto delle nostre decisioni e guidando con fiducia il settore verso una significativa riduzione delle emissioni di metano.”

