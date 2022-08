Maltempo, tragedia in Toscana: due morti. Vittime anche nella vicina Corsica

Il maltempo ha flagellato il Tigullio ma nella vicinissima Toscana ha provocato la morte di due persone, una a Lucca e l'altra a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi. Le due vittime sono state in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara, entrambi colpiti da alberi. Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell'altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimarla, purtroppo senza esito positivo. Si sono registrati danni al mercato di Marina di Carrara e in Versilia dove il nubifragio ha spazzato via ombrelloni e sdraio: cabine divelte e decine di stabilimenti danneggiati.

L'ondata di maltempo non ha colpito solo l'Italia ma anche la Francia, che conta sei vittime, tutte registrate in Corsica, tra le quali una bambina di 13 anni, un pescatore a Girolata e una donna in Kayak a Erbalunga. In tutto sono 12 i feriti e tra quelli più gravi c'è anche una ragazza italiana di 23 anni, colpita da un albero. Altri cinque morti in Austria, tra loro tre hanno perso la vita a causa della caduta di un albero nella Bassa Austria mentre in Carinzia due bambini tra i cinque e gli otto anni sono deceduti e altre persone sono rimaste ferite.