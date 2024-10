Maltempo, Paita (IV): "Conte ha smantellato 'Italia Sicura', che avrebbe difeso la Liguria e tutto il Paese"

"Se non ci fosse stata l'operazione di smantellamento di Italia Sicura operata da Conte e dai 5stelle, oggi tutta la Liguria sarebbe in sicurezza e non solo Genova. È bene dire la verità ai liguri". Lo afferma in una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e parlamentare a Palazzo Madama.

"In questi giorni di allerta meteo - prosegue - sono caduti sulla Liguria 200 millimetri di pioggia in 18 ore. Per questa regione è una costante, il territorio si trova in grandissima difficoltà per ragioni oggettive: è prevalentemente montuoso, ha problemi di assorbimento dell'acqua, i fiumi anche piccolissimi hanno tempi di ritorno brevi. I danni maggiori si sono registrati a Savona e nel Tigullio, mentre la città che invece ha retto è Genova. La verità è che nel capoluogo sono stati fatti i lavori di messa in sicurezza del Bisagno e sono in corso quelli per il Fereggiano. Questo è stato possibile grazie alle risorse arrivate dal Governo di Matteo Renzi. Le amministrazioni locali sono state capaci di portare avanti i lavori con rapidità".

"Quello che è incredibile - conclude la Paita - è che quei finanziamenti non sono arrivati alle altre città in Liguria e nel resto del Paese a seguito dello smantellamento di Italia Sicura da parte del governo Conte e dei 5 stelle, per portare le competenze dell'unità di missione sotto all'ora ministro Costa, esponente dei grillini. Errore gravissimo che ora paghiamo".