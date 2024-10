Maltempo, Mai (Lega): "Né la Schlein né il Pd possono darci lezioni su prevenzione dissesto territorio"

“Elly Schlein non ha nulla da insegnarci in materia di dissesto idrogeologico. La situazione attuale in Emilia-Romagna parla da sola e invio un abbraccio virtuale alle imprese alluvionate e alla gente che da tanti anni attende interventi di messa in sicurezza del territorio. E purtroppo non va meglio ad Albenga, dove la sinistra, al governo della città da anni, non ha fatto praticamente nulla per mettere in sicurezza il territorio quando avrebbe potuto contare anche su risorse regionali per la messa in sicurezza del territorio". Così Stefano Mai, albenganese, candidato della Lega alle elezioni regionali.

"Canali che non si puliscono da 30 anni e ogni volta che piove allargano i fronti, argini del 1700 e ogni volta ne scende un pezzo, tombini tappati. E come se non bastasse, il nuovo argine del primo lotto Fasceo/Carendetta è ancora una groviera e anche se segnalato da anni continua a allagare le imprese. È ora - conclude Mai - di adottare un approccio serio e concreto nella gestione del territorio, investendo in prevenzione e sicurezza per proteggere i cittadini e le nostre aziende. Non possiamo permettere che l’incuria e l’inefficienza mettano ancora a rischio il nostro futuro. Lavoreremo per un commissario che superi l'incapacità e l'inadempienza e la mia nuova legge sulla pulizia dei fiumi di certo sarà uno strumento fondamentale".