Maltempo Liguria, Regione Liguria: "Picchi di piovuto fino a 80 mm in un'ora"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il forte temporale che ha colpito nella tarda mattinata la città di Genova e il levante genovese si è spostato nel pomeriggio verso est, scaricando piogge abbondanti sul Tigullio e il relativo entroterra. Si registrano infatti 79,4 millimetri in un’ora a Ognio, in Val Fontanabuona, 68,4 sempre in un’ora a Rapallo, 58 a Camogli, 8 millimetri in cinque minuti, 71,4 in un’ora, a Sestri Levante.

Confermata l’allerta arancione fino a domattina alle 8 e poi per le zone dei grandi bacini del levante nel primo pomeriggio di domani. In questo momento è in corso un passaggio di fronte importante sul levante della regione che ora sta interessando lo spezzino, con picchi fino a 80 millimetri l’ora.

Disagi si sono verificati sulle linee ferroviarie e autostradali al passaggio della perturbazione.

Il fiume Entella ha raggiunto il livello di guardia, con parziale esondazione lato Chiavari sulla pista ciclabile, mentre sulla sponda lavagnese il livello si avvicina al limite dell’argine. Il torrente Rupinaro è negli argini.

L’autostrada A12, interrotta in uscita a Recco per un breve lasso di tempo, è stata riaperta in entrambe le direzioni, mentre è stato chiuso il casello di Chiavari in entrata in entrambe le direzioni. A Maissana la provinciale 52 è interrotta a causa di una frana. Si registrano ingrossamenti dei fiumi in tutto il Tigullio.

L'assessore regionale Giacomo Giampedrone: "Non ci sono particolari criticità. Questo andamento sta portando criticità significative senza necessità di intervento da parte della protezione civile. Questa instabilità è accompagnata fino alla mattinata di domani. Possibili altre situazioni puntuali che potrebbero accendersi sul territori che hanno già subito importanti cumulate. Da valutare fino a domani mattina la situazione dei grandi bacini del Levante come Vara e Magra".