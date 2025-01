Liguria, peggioramento meteo: allerta rossa sul Levante, Genova in arancione. A rischio Genoa-Monza

La situazione meteo sulla Liguria è in rapido peggioramento. Come previsto da Arpal, il passaggio di un fronte perturbato sta portando piogge diffuse, temporali e venti di forte intensità. Sulle aree del centro-levante, già interessate da precipitazioni significative, l'allerta è stata elevata fino al livello rosso in alcune zone, evidenziando il rischio di esondazioni sui bacini medi e grandi.

Levante in rosso – L’area più critica è quella del Levante ligure, dove l’allerta meteo è passata da arancione a rossa a partire dalle 18. Le precipitazioni, costanti da oltre 16 ore, stanno già accumulando quantitativi significativi, tra 50 e 70 millimetri. I fenomeni sono alimentati sia da temporali causati dal contrasto tra correnti calde e fredde, sia da piogge avvettive legate alla conformazione appenninica, con effetti prolungati nel tempo.

Genova e centro-levante – A Genova e nelle zone limitrofe, l’allerta è gialla fino alle 18, quando diventerà arancione sui bacini medi fino alle 8 di domani mattina. Temporali forti e possibili convergenze lungo la costa aumentano il rischio di criticità.

Genoa-Monza - A Genova, vista la potenziale situazione di rischio, dalle 14.30 è prevista una riunione del Coc su un eventuale rinvio di Genoa-Monza, in programma questa sera alle 20.45

Scuole chiuse - Scuole chiuse a Casarza Ligure, Brugnato e Zoagli.



Provvedimenti alla Spezia - Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, ha firmato oggi un'ordinanza che dispone le seguenti misure per il territorio comunale che è inserito nella zona C bacini piccoli a tutela della pubblica incolumità; la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio “G. Puccini” ed i centri di formazione professionale; la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi; la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili; La chiusura degli ascensori pubblici: impianti di collegamento da via XXVII Marzo e via Indipendenza; ’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri; la sospensione dei mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale; la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipuziano”;

Provvedimenti a Chiavari - Allerta meteo rossa dalle 18 di oggi, lunedì 27 gennaio. A Chiavari, domani martedì 28 gennaio, tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Alle 15 verrà aperto il Centro Operativo Comunale, per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il numero 0185-365557.

È rimandato al 5 febbraio lo spettacolo "Ritorno al lager" in programma oggi alle 17, all'Auditorium San Francesco.

In allerta arancione e rossa scatta il divieto di permanenza in via temporanea nei locali sottostanti al piano strada per tutte le unità abitative ricadenti nelle aree ad alto rischio inondazione ENTELLA + RUPINARO e il divieto di permanenza in via temporanea nei locali dei civici (ABITAZIONI A RISCHIO FRANA) via Parma n. 125 e 125 D, via Aurelia n. 74 e fraz. Campodonico via Case Sparse n. 27.

Venti e mareggiata – Raffiche di vento meridionale supereranno i 100 km/h, mentre il moto ondoso crescerà rapidamente, portando a una mareggiata intensa su tutta la costa, che proseguirà fino a domani.

Ponente e altre aree – Nelle aree occidentali e interne, l’allerta resta gialla. Sulle zone E e C è prevista un’alternanza di livelli arancione e gialla fino a domani pomeriggio.

Dettagli in aggiornamento – Le previsioni saranno aggiornate domani mattina, ma Arpal invita la popolazione a seguire con attenzione le indicazioni e ad adottare le massime precauzioni. Alle 17.30 ci sarà una conferenza stampa dell'Assessore regionale alla protezione Civile Giacomo Giampedrone.

Chiusure - A causa delle precipitazioni che stanno interessando il territorio regionale, la statale 1 "Via Aurelia" è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del comune di Borghetto di Vara al km 435,500. La circolazione è deviata sull'autostrada A 12 tra gli svincoli di Borghetto di Vara e La Spezia. La chiusura si è resa necessaria in via precauzionale per garantire la sicurezza della circolazione in seguito all'attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante, correlate all'intensità dei livelli di precipitazione. Il personale Anas è comunque sul posto, per il presidio e il monitoraggio della pendice a monte della statale. A Sesta Godano la provinciale SP25 in Loc. Orneto è temporaneamente chiusa dalle ore 15.00 di lunedi 27 gennaio. La strada sarà riaperta a fine allerta dopo l'effettuazione di sopralluogo tecnico.

