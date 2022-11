Maltempo in Liguria, danni per il vento forte nell'Imperiese

Diversi interventi sono stati effettuati nella notte in provincia di Imperia dai vigili del fuoco a causa della forte ondata di vento che ha interessato soprattutto la costa. Una impalcatura è crollata in via Margotti, a Sanremo, per fortuna non si sono registrati feriti. In via Ludovico Ariosto, sempre nella città dei Fiori, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un albero pericolante.

A Taggia, per un albero caduto sulla strada, mentre tra Bordighera e Ospedaletti per una buganvillea strappata da una raffica e finita sull'Aurelia. Nell'autoproclamato Principato di Seborga, inoltre, nell'entroterra di Bordighera, una raffica ha danneggiato le garitte, che erano state installate all'ingresso del paese.