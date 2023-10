Maltempo, il sindaco di Recco Gandolfo: "Due ore di pioggia, ma ora tutto sotto controllo. Ecco perché abbiamo tenuto le scuole aperte"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nel corso della scorsa notte forti piogge hanno toccato il territorio ligure, le zone maggiormente colpite dal maltempo sono state Recco, Rapallo e Chiavari ma fortunatamente non si sono verificati danni gravi. L'allerta arancione a Genova si è conclusa, ma rimane in auge la gialla, proseguirà invece per alcune ore ancora nel centro levante.

Durante la notte si sono però verificati una serie di allagamenti che hanno interessato soprattutto Recco con il torrente che ha esondato, al riguardo il sindaco Carlo Gandolfo: "Una notte molto impegnativa con un picco del maltempo raggiunto dalle 21.30 alle 23.30 con pioggia molto intensa. Il torrente è arrivato oltre il livello di guardia. Per questo ho dato disposizioni per chiudere lo svincolo autostradale e la deviazione del traffico in alcune vie centrali interessate maggiormente dagli allagamenti per via dell'acqua che scendeva dalle colline e che non riusciva a scaricarsi nel torrente. Abbiamo impiegato le forze perché il drenaggio delle acque potesse scorrere in modo migliore quindi alle 5-6 abbiamo messo in campo tutte le squadre che avevamo per far funzionare i tombini e le caditoie. Dovevamo garantire alle persone di poter raggiungere il centro in modo sicuro. Per quanto riguarda il mare la situazione è stata tranquilla. Abbiamo deciso di tenere le scuole aperte dopo un attento monitoraggio per garantire lo studio ai ragazzi e ai genitori la possibilità di andare a lavoro senza doversi preoccupare di collocare i figli altrove. Abbiamo tutti i riferimenti per poter intervenire in caso di pericolo, abbiamo i volontari che monitorano la situazione costantemente".