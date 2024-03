Maltempo: Genova, evacuata nella notte la rsa Villa Immacolata di Coronata, 11 anziani portati in ospedale

Nella notte a Coronata, in via Monte Guano, 11 anziani ospiti dellla Rsa Villa Immacolata sono stati sfollati e portati in ospedale in via precauzionale per una criticità causata da una precedente frana.

Il primo smottamento si era verificato cinque anni fa, mercoledì scorso un altro fenomeno potenzialmente pericoloso.

Riassume la situazione Ilaria Scaliti, amministratrice unica della Rsa: "A seguito delle piogge, si sono verificati smottamenti di terra dietro alla nostra struttura, da un muraglione perimetrale di proprietà della chiesa di Coronata che divide il nostro immobile dal terreno della struttura religiosa. Lo smottamento ha riversato verso il nostro immobile una quantità di detriti tale da indurre i vigili del fuoco a intervenire, riscontrando condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza dell'immobile. Abbiamo così predisposto il trasferimento di 11 ospiti presso gli ospedali cittadini, con tutte le cautele legate alle loro condizioni personali e alle modalità notturne del trasferimento. Contiamo di tornare nei prossimi giorni alla normalità".

L'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola aggiunge: "Stiamo seguendo con attenzione, in contatto con Asl 3, la situazione che si è verificata nella RSA Villa Immacolata dove , per un problema tecnico contingente legato all'ondata di maltempo, nella serata di ieri dieci ospiti sono stati trasferiti temporaneamente, con l'ausilio del 118, negli ospedali genovesi. I dieci anziani, che si trovavano nella struttura in regime privatistico, stanno bene e non appena le condizioni lo consentiranno verranno nuovamente trasferiti in una residenza sanitaria assistenziale".

Galleria