Maltempo, Bandecchi (Alternativa Popolare):“Vicini ai cittadini liguri. Siamo a disposizione delle amministrazioni”

"Desidero esprimere la mia vicinanza alla popolazione ligure in queste ore critiche dove il maltempo sta causando gravi danni a infrastrutture e persone. Siamo a disposizione delle amministrazioni per aiutare in questo momento particolarmente delicato e ribadiamo il nostro impegno per delle politiche che mettano la tutela del territorio e la lotta al dissesto al primo posto. Fenomeni come quelli a cui assistiamo a queste ore diventano sempre più frequenti: per questo dobbiamo attrezzarci, investendo e lavorando più efficacemente sulle politiche per prevenire questi disastri”. Così in una nota, Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa Popolare e sindaco di Terni.