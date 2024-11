Maltempo: gravi danni a Sestri Levante, altra mareggiata prevista per domani, con onde fino a 7 metri e vento oltre 100 km/h

Liguria in allerta per l’arrivo di una nuova mareggiata da libeccio, che interesserà la regione da domani pomeriggio fino alla mattina di venerdì. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha diramato un avviso meteo con onde alte fino a 7 metri e raffiche di vento che potranno superare i 100 chilometri all'ora. Un fenomeno che riprenderà forza dopo i danni causati nella notte appena trascorsa a Sestri Levante e nell'area dell’Imperiese, dove la forza del mare ha già fatto sentire i suoi effetti.

Situazione a Sestri Levante - Due pescherecci affondati, attrezzature andate perse, la discoteca Schooner devastata dalle onde e tetto danneggiato al ristorante San Marco è il primo bilancio di circa 300mila euro di danni nel porto di Sestri Levante. A causa del prosieguo della mareggiata restano chiuse al transito via Pilade Queirolo e piazza Marina d'Italia dove stazionano i mezzi dei vigili del fuoco e personale della Locamare coordinati dal comandante Sergio Maddalena e dal comandante della Circomare di Santa Margherita Ligure tenente di vascello Salvatore Amenta che ha coordinato l'intervento di due mezzi navali che sono riusciti nonostante il mare agitato a giungere nella baia sestrese per bloccare uno dei due pescherecci affondati.

Danni e previsioni - La mareggiata prevista per giovedì 21 avrà caratteristiche simili a quella che ha colpito la regione nelle scorse ore, con il fenomeno che inizierà a interessare il ponente della Liguria per poi spostarsi verso il levante. Arpal ha avvertito che la seconda ondata di maltempo durerà più a lungo nel levante ligure, dove i suoi effetti si faranno sentire maggiormente. “La mareggiata avrà un comportamento e valori analoghi a quelli vissuti stanotte”, fa sapere Arpal, invitando la cittadinanza a prestare attenzione, in particolare nelle aree costiere.

Raccomandazioni e precauzioni - Arpal ha invitato la popolazione a seguire con attenzione l’evoluzione del maltempo, raccomandando di evitare di avvicinarsi alle zone costiere. L’allerta riguarda in particolare i comuni costieri, dove le onde alte e il forte vento potrebbero causare danni a edifici e infrastrutture. Le autorità locali sono pronte a mettere in atto le misure di sicurezza necessarie, anche in previsione di un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Prossimi giorni - L’ondata di maltempo dovrebbe attenuarsi nella mattinata di venerdì, ma fino ad allora la Liguria dovrà fare i conti con le condizioni avverse che potrebbero influire sulla viabilità e sulle attività quotidiane. Le previsioni di Arpal indicano che, oltre alla mareggiata, le raffiche di vento potrebbero continuare a rendere difficili le operazioni di soccorso e di gestione delle emergenze.