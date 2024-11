Maltempo: Imperia, vento forte, alberi abbattuti e disagi in tutta la provincia

Le violente raffiche di vento che hanno colpito la provincia di Imperia durante la notte hanno provocato danni e disagi in diverse zone, in particolare a Sanremo e Imperia. Secondo le previsioni, il vento ha raggiunto i 80-90 chilometri all'ora, con le autorità locali che avevano già diramato un avviso meteo per mettere in guardia la cittadinanza. I vigili del fuoco hanno dovuto affrontare numerosi interventi per rimuovere alberi abbattuti e risolvere situazioni di pericolo.

Interventi dei vigili del fuoco - Dalla mezzanotte alle 7 di questa mattina, i vigili del fuoco hanno effettuato ben diciotto interventi in tutta la provincia. La maggior parte delle chiamate ha riguardato alberi caduti sulla sede stradale, causando difficoltà alla circolazione. Gli operativi hanno dovuto affrontare anche altre emergenze, come insegne o tende pericolanti, ma fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Le zone più colpite - Le aree più gravemente danneggiate sono state Sanremo e Imperia. A Sanremo, i vigili del fuoco sono intervenuti in vari punti critici, tra cui via Pietralunga, la mulattiera Castelletti, via Val D'Olivi e la strada Villetta, dove alcuni rami pericolosamente sospesi rischiavano di cadere sui cavi dell’alta tensione. Un altro punto di criticità a Sanremo è stato rappresentato dalla presenza di alberi caduti su strade poco trafficate, creando disagi per i residenti.

Imperia e Aurelia - Nella città di Imperia, gli interventi sono stati effettuati in via Casarini, lungo la strada Savoia e sull'Aurelia, dove il forte vento ha abbattuto alberi e creato potenziali rischi per la sicurezza stradale. Anche qui, i soccorritori sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza della circolazione e rimuovere gli ostacoli.

Arpal e le raccomandazioni - L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) aveva già avvisato la popolazione in merito alla possibilità di forti venti, con raffiche fino a 90 km/h. L’invito delle autorità è di prestare attenzione a possibili fenomeni di maltempo, come il forte vento che ha interessato anche altre zone della regione. Nonostante l’intensità del fenomeno, al momento non sono stati segnalati feriti, ma si raccomanda comunque di non sottovalutare i pericoli derivanti da alberi e strutture pericolanti.

La situazione resta sotto monitoraggio, con i vigili del fuoco e le autorità locali pronti a intervenire in caso di nuovi disagi.