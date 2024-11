Mahle si aggiudica contratto da Man Truck & Bus per camion alimentati a idrogeno

MAHLE si è aggiudicata un importante contratto nel settore della mobilità sostenibile. Il produttore di veicoli commerciali MAN Truck & Bus ha incaricato MAHLE di fornire componenti per il motore a idrogeno del suo camion “MAN hTGX”. Il veicolo è stato recentemente incoronato vincitore del Truck Innovation Award 2025. Il motore a iniezione diretta con 6 cilindri ha una cilindrata di 16,8 L e produce 383 kW di potenza. Sarà equipaggiato con l’unità di celle di potenza a idrogeno del fornitore automobilistico di Stoccarda, composta da pistone, fasce elastiche, spinotto del pistone e camicia del cilindro.

Ulteriori componenti di MAHLE saranno utilizzati anche nel treno valvole. MAN prevede di costruire circa 200 unità del suo camion, classificato come veicolo a emissioni zero (ZEV), per mercati selezionati a partire dal 2025. L’uso dell’idrogeno nel motore a combustione è una leva importante per la decarbonizzazione, soprattutto nel settore dei veicoli commerciali. Oltre all’elettrificazione, i motori a combustione sostenibili che funzionano con carburanti rinnovabili sono un importante campo strategico per il Gruppo MAHLE.

“MAHLE ha trasferito con successo i suoi cento anni di competenza nei componenti dei motori nel futuro. I nostri pistoni all’avanguardia e altre parti rendono il motore a combustione interna adatto all’idrogeno e quindi climaticamente neutro”, ha affermato il dott. Roger Busch, membro del comitato direttivo MAHLE e responsabile delle vendite. “Oggi siamo in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti in termini di prestazioni, efficienza e durata utile”. MAHLE è riuscita a sviluppare i suoi componenti del motore per soddisfare i requisiti specifici del funzionamento a idrogeno. I test presso il centro di prova dell’idrogeno dell’azienda a Stoccarda confermano l’elevato livello di maturità e l’idoneità già convincente per la produzione in serie della moderna tecnologia dei motori a idrogeno. Grazie all’unità di celle di potenza a idrogeno MAHLE, in particolare il consumo di olio del motore e il cosiddetto blow-by, ovvero la perdita di gas idrogeno nel basamento, possono essere ridotti al minimo. Ciò consente un funzionamento robusto e senza guasti del motore.

L’idrogeno è il combustibile rinnovabile con il più grande potenziale per la decarbonizzazione del settore dei trasporti odierno. MAHLE è ben posizionata con componenti e profonda competenza di sistema per motori a idrogeno e propulsori a celle a combustibile per dare forma attivamente alla trasformazione climatica nel settore dei trasporti.

Il fornitore automobilistico sta attualmente lavorando a quasi 30 progetti di motori a idrogeno per clienti nel settore on-highway e off-highway. Con l’attuale contratto da MAN Truck & Bus, un altro produttore di veicoli sta ora avviando la produzione in serie utilizzando componenti MAHLE. Ulteriori lanci in serie con altri clienti sono previsti nel 2025.