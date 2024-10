Magellan Circle ed EETRA: partnership strategica per promuovere sostenibilità ESG nei settori portuale e logistico

CIRCLE S.p.A. (“CIRCLE” o la “Società”) – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – comunica che, Magellan Circle Italia, leader europeo nella consulenza in materia di trasporti, mobilità, logistica, ambiente ed economia circolare, ed EETRA Società Benefit altamente specializzata in ambito ESG (Environmental, Social, Governance), confermano la loro partnership strategica e presentano i nuovi servizi sviluppati in sinergia a supporto dello sviluppo delle tematiche ESG nei settori portuale, logistico e dei trasporti.

Tramite la combinazione delle competenze di Magellan Circle ed EETRA la partnership è oggi in grado di offrire un portafoglio integrato di servizi ESG, che include la consulenza nella rendicontazione secondo i nuovi standard ESRS e la direttiva CSRD, il calcolo della Carbon Footprint attraverso i protocolli GHG e GLEC, il supporto per l’ottenimento di certificazioni ambientali, sociali e di governance (ISO 14001, ISO 45001, SA8000), l’analisi, monitoraggio e valutazione degli aspetti relativi alla sfera sociale nonché la consulenza nella transizione aziendale verso lo status di Società Benefit, nella stesura del Bilancio di Sostenibilità, e per l’ottenimento di Rating e Certificazioni ESG come B Corp o Ecovadis.I servizi verranno presentati alla Green e Logistic Expo a Padova il 10 ottobre nello stand Assologistica alle 15.La collaborazione è indirizzata a diversi ambiti, tra questi il settore porti, del trasporto marittimo – aeroportuale – su strada, delle compagnie aeree e della logistica in generale, oltre a servizi trasversali.Alexio Picco, Presidente di Magellan Circle Italia ha aggiunto, “L’accordo con EETRA rappresenta un passo strategico nel nostro impegno per sostenere le aziende dei settori porti, marittimi e logistici nella transizione verso modelli operativi maggiormente orientati ai temi ESG. L’obiettivo è di fornire gli strumenti necessari per ridurre l’impatto ambientale, migliorare la governance e promuovere una crescita sostenibile, di modo che le imprese siano in linea con le direttive europee e internazionali e possano rispondere alle crescenti aspettative di trasparenza e responsabilità ambientale, sociale e di governance.”Carlo Rossini, CEO di EETRA, ha dichiarato, “Ci troviamo in un momento storico di grande cambiamento, in cui la transizione verso modelli più sostenibili non è più una scelta, ma una necessità. Questa fase rappresenta un’opportunità irripetibile per fare la differenza, non solo a livello aziendale, ma anche per il futuro del nostro pianeta. È il momento di agire concretamente, integrando pratiche sostenibili in ogni aspetto delle attività logistiche e portuali. La collaborazione con Magellan Circle ci permette di mettere a disposizione delle imprese strumenti concreti per affrontare le sfide ESG, contribuendo così a creare un impatto positivo e duraturo.”